Culture | Libourne : une œuvre de Rubens révélée au Musée des Beaux-Arts

17/02/2022 | Le musée des Beaux-Arts de Libourne a récemment appris qu’il abritait une œuvre du célèbre peintre Rubens.

Un tableau exposé au musée des Beaux-Arts de Libourne a récemment été officiellement réattribué à Pierre-Paul Rubens. L’œuvre, intitulée "Etude de trois têtes de vieillards", est un dépôt du musée du Louvre fait au musée de Libourne en 1872. Longtemps supposée être l'oeuvre de Jacob Jordaens, collaborateur prestigieux du grand maître flamand, c’est Nico Van Hout, conservateur au Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers, qui a rétabli la paternité de ce tableau à Rubens.

Historien de l'art et directeur des recherches, Nico Van Hout a étudié les sciences de l'art et l'archéologie à l'Université de Gand et la restauration et la conservation à l'Institut National des Beaux-Arts à Anvers. Dans le cadre de son travail de recherches pour la publication d’un catalogue raisonné des œuvres de Rubens, Nico Van Hout s’est penché sur l’Etude de trois têtes de vieillards abrité à Libourne.



Le spécialiste, qui s'intéresse au processus créatif et aux aspects matériels et techniques des maîtres flamands du XVIIe siècle, estime en effet que cette œuvre est une étude préliminaire pour le tableau Saint Mathias de Rubens, conservée au musée du Prado à Madrid. Il met ainsi à bas l'hypothèse longtemps soutenue, d'un exercice réalisé par Jacob Jordaens à partir du tableau de Madrid.

Christophe-Luc Robin, élu à la Culture de Libourne, s’enthousiasme : « C’est une formidable nouvelle. Les personnels du musée étaient très contents, et je suis aussi très heureux de savoir que le prestige du musée est renforcé par la présence d’une œuvre aussi exceptionnelle. »



Par Nolwenn Tournoux

Crédit Photo : Musée des Beaux-Arts de Libourne – photographe J.C. Garcia