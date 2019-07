Culture | Lifting complet pour Gens de Garonne

26/07/2019 | Ce scénovision de la Vallée de la Garonne qui a vu le jour en 2006 va connaître une profonde restructuration afin d’attirer davantage de public…

Le 11 juin 2006, le Scénovision Gens de Garonne situé à Couthures-sur-Garonne en Lot-et-Garonne ouvrait ses portes. Ce lieu est une ode à Dame Garonne, un site touristique qui met en avant quatre notions fortes : l’eau, le temps, la mémoire et les hommes et où l’ambiance est authentique et familiale, autour de la vie du fleuve et des habitants du village. Mais en 13 ans de temps, l’outil a quelque peu vieilli au regard des innovations touristiques actuelles. C’est ainsi qu’une enveloppe financière d’1 220 000 € vient d’être débloquée afin de « renforcer l’attractivité du site, capter de nouvelles clientèles, assurer de la revisite et développer les retombées économiques », justifient les élus communautaires.

« Réinvestir Gens de Garonne et fortifier, étendre et construire une offre plus importante et plus large ». Voici les objectifs de la refonte totale du site touristique Gens de Garonne situé à Couthures-sur-Garonne, qui, depuis 13 ans, n’a de cesse de sensibiliser petits et grands à la vie de, avec et autour du fleuve Garonne. 1 220 000 € viennent donc d’être débloqués pour ce chantier devant s’achever en 2021. Val de Garonne Agglomération a confié la gestion et l’exploitation à l’entreprise Sites et Compagnie, via la société La Compagnie du Fleuve. Et dans cet esprit, le 6 juillet dernier, les premiers aménagements de ce programme de redynamisation 2019‐2021 ont été inaugurés en grande pompe.



Nouveautés 2019

Parmi ces nouveaux aménagements, le public peut suivre un film stéréoscopique de cinq minutes en réalité 3D-VR « afin de lui donner un peu de sensations fortes autour de cette thématique » précise l’équipe du scénovision. Ce film a été tourné avec une caméra spécifique capable de retranscrire de manière réaliste le point de vue d’une personne. Pour en profiter, les spectateurs prennent place à bord d’un bateau des sauveteurs. Autre aménagement, un lieu de restauration sur la plage de Couthures. Cette Cabane du pêcheur – une roulotte spécialement réalisée pour ce nouveau service – fleure bon l’esprit « déjeuner sur l’herbe ». Des plaids, des coussins « fatboy pouf », une partie terrasse et des toiles tendues viennent compléter ce dispositif. « Ces éléments sont une invitation au repos, à la flânerie ». Cette offre restauration est déclinée sous la forme de panier pique-nique. Enfin, dernier aménagement proposé pour cet été, une zone de jeux sur la plage sous la forme d’un immense bateau pirate gonflable mesurant 20m de long sur 9m de haut. « Cet objet ludique et attractif, avec accès totalement gratuit, permet de communiquer et d’attirer les clientèles familiales en touchant la cible enfant ».



Innovations à venir

Ces aménagements représentent la phase 1 du plan de redynamisation 2019-2021. La phase, prévue pour l’été 2020, proposera un nouveau parcours Visiteurs ainsi qu’une nouvelle scénographie grâce à la construction d’un bâtiment reliant les deux sites actuels et regroupant l’accueil, la billetterie et la boutique. Un Ciné immersion verra également le jour dans la salle 1 grâce à un nouveau spectacle tout comme un nouvel espace de restauration intérieur. La phase 3, elle, concernera l’aménagement de la Corderie dans le village afin de considérer ce lieu comme « un site ouvert, une véritable porte d’entrée sur le village de Couthures-sur-Garonne et plus globalement, sur le territoire du Val de Garonne ».



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Gens de Garonne