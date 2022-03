| La Région aide la formation sanitaire et sociale

La Région a la charge du financement du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales lorsqu’ils sont publics. Ainsi, la Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge la formation de plus 16 332 apprenants, 13 155 en formation sanitaire et 3 177 en formation sociale, pour des diplômes du niveau 3 (CAP) au niveau 7 (Master). A ce titre, en 2022, l'Association Régionale du Travail Social de Nouvelle-Aquitaine va bénéficier d'une aide de la Région de 3 943 371 €.