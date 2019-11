Culture | Lycéens et cinéphiles ont rendez-vous au festival du film de Sarlat

04/11/2019 | Papi Sitter, Une chanson douce... vous pourrez voir de nombreux films pendant la 28e édition du Festival du film de Sarlat. Il se déroule du 12 au 16 novembre.

Chaque année, à la mi-novembre, les cinéphiles ont rendez-vous avec le 7e art à Sarlat. La 28e édition du festival du film a lieu du mardi 12 au samedi 16 novembre, au cinéma Rex. Entre la sélection officielle qui présente les meilleures productions du moment et des films étrangers, ce sont différents univers que le public découvre de salle en salle. Au menu : des avant-premières, le retour de Gérard Lanvin et Olivier Marchal, et Julie Gayet en invitée d'honneur et animatrice. Ce festival est aussi le lieu de rencontre de 600 lycéens en série littéraire option cinéma venus de la France entière.

Le 28e Festival du film de Sarlat, du 12 au 16 novembre, est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les publics cinéphiles. Le festival est un lieu d’échange ouvert à la diversité de la création où se retrouvent cinéastes et comédiens, public cinéphiles, spectateurs curieux, nouveaux et fidèles et bien sûr lycéens qui, en bande, arpentent les rues de la ville du Centre Culturel aux salles de cinéma du Rex. Évènement de référence pour tous élèves de terminale inscrits en option cinéma au bac, la manifestation est un espace de découverte et de transmission. Cette année encore, plus de 620 lycéens se retrouveront à Sarlat pendant les cinq jours du 28e festival du film. Le nouveau délégué-général du festival Jean-Raymond Garcia a dévoilé sa programmation. Six films sont en sélection officielle, mais l'événement proposera aussi des séances spéciales, des courts-métrage, et 23 films dans la sélection "tour du monde", pour un total de 120 projections. Une dizaine d'équipes de cette sélection de films étrangers sera présente pendant cinq jours.

Le festival débute fort, mardi 12 novembre avec le film « Proxima », d’Alice Winocour, avec Eva Green, Matt Dillon, Sandra Hüller… La réalisatrice française est annoncée. Ce film faisait partie du trio français présélectionné pour représenter la France aux Oscars 2020, avec « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma et « Les Misérables » de Ladj Ly. C’est finalement ce dernier film qui concourra dans la sélection des films étrangers et il sera également projeté à Sarlat en séance spéciale.

Julie Gayet, invitée d'honneur

Le film au programme du baccalauréat cet année, c'est Cléo de 5 à 7, sorti en 1962, mais une rétrospective sur la réalisatrice est au programme : La pointe courte réalisé en 1955 (avec Philippe Noiret et Sylvia Monfort), Sans toit ni loi (1985) avec Sandrine Bonnaire, Les glaneurs et la glaneuse (2001), et le documentaire Visages villages co-produit par Julie Gayet en 2017. Julie Gayet est d'ailleurs l'invitée d'honneur de cette édition. Annoncée dès la journée d'ouverture, Julie Gayet, viendra avec une triple casquette d'actrice, de productrice et de réalisatrice. Elle présentera notamment son film documentaire « FilmmakErs », coréalisé avec Mathieu Busson.

Le nouveau délégué général du festival, Jean-Raymond Garcia a retenu six films en compétition officielle. Proxima film d'ouverture avec Eva Green et Matt Dillon le mardi 12 novembre, en présence de la réalisatrice Alice Winocour (sortie nationale le 27 novembre). Docteur ? comédie avec Michel Blanc et Hakim Jemili, le mercredi 13 novembre, en présence du réalisateur Tristan Séguéla (sortie nationale le 11 décembre). La vérité de Hirokazu Kore-Eda, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche le mercredi 13 novembre (sortie nationale le 25 décembre). Les éblouis de Sarah Suco avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin et Eric Caravaca , le jeudi 14 novembre (sortie nationale le 20 novembre). Les Parfums avec Emmanuelle Devos et Gustave Kervern le jeudi 14 novembre en présence de l'acteur Grégory Montel et du réalisateur Grégory Magne (sortie nationale le 25 mars). Chanson douce (d'après le roman de Leïla Slimani) avec Karin Viard, le vendredi 15 novembre en présence de la réalisatrice Lucie Borleteau (sortie nationale le 27 novembre). Philippe Guillard vient présenter avec ses deux acolytes son deuxième film, Papi sitter, pour la soirée de clôture, hors compétition, le samedi 16 novembre, en présence du réalisateur Philippe Guillard et des acteurs Olivier Marchal et Gérard Lanvin (sortie nationale le 11 mars).

La billetterie est ouverte depuis le 29 octobre. On peut acheter les places au guichet du cinéma Rex, 18, avenue Thiers (05 53 31 04 39), ou en ligne sur son site Internet.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : 2019-Dharamsala-Darius Fillms-Pathe Films