Culture | Médoc : la musique pousse au milieu des légumes de l'Amap de Ludon

08/03/2021 | L'Amap de Ludon lance son "panier musical" avec Soulbeats Record

L'Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) de Ludon s'allie à Soulbeats Records et lance un "panier musical" pour ses adhérents. A l'abonnement ou à l'achat ponctuel, une offre de CD ou vinyles est disponible. Des productions locales, bien évidemment ! Tous les deux mois, un artiste différent est mis à l'honneur. Une démarche qui s'inscrit dans le projet Nodris, où proximité et circuit court sont les maîtres mots.

Au milieu des légumes et des oeufs, des disques ont fait surface devant l’église de Ludon, lieu de rendez-vous de l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. À l’heure où la musique souffre à cause de la situation sanitaire, Fred Lachaize - bien connu pour le Reggae Sun Ska - s’associe à l’Amap de Ludon. « Les baillots médocains » proposent désormais un nouveau contrat à leurs adhérants : le panier musical. Fourni par Soulbeats Record, maison de production 100% médocaine, située sur le domaine de Nodris et dont Fred Lachaize est le créateur. Mais alors, en quoi ça consiste? Le principe est simple : par abonnement à l’année ou en achat ponctuel, il est possible de récupérer un CD ou bien un vinyle, en même temps que son panier de légumes. Six livraisons dans l’année, avec une offre qui change tous les deux mois. Pour ce qui est de la musique, il y en a pour tout le monde : musique africaine, reggae, zouk, groove, musique du monde rock, danse, folk… Ce mois-ci, c’est Bafang à l’honneur.

Nodris, un projet agriculturel

Ces disques, ce sont des productions locales ! Et on le sait, les temps sont durs pour la musique. « Avec la crise, on a de plus en plus de mal à vendre notre musique, nous, labels indépendants. On a moins de place que les grosses productions », explique Fred Lachaize, atristé par la situation. Et ce « panier musical » est une nouvelle façon de pouvoir vendre. Le projet est réfléchi depuis le mois de mars dernier, tout en favorisant le circuit court… comme les légumes ! « On a les mêmes problématiques que les agriculteurs d'ici : on produit en petite quantité. Accompagner un artiste émergeant, c’est comme planter une graine et tout faire pour qu’elle pousse. C’est la même démarche que les agriculteurs », raconte le créateur de Soulbeats Records. Alors rejoindre une Amap, qui favorise proximité et circuit court, c’est pas si mal ! Cette démarche, c’est aussi une solution pour la survie des artistes. Fred Lachaize et Stéphane Saubusse, trésorier de l'Amap, espèrent que cette initiative prendra également dans d'autres Amap.



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Aqui.fr