Multiples expositions à L’Echappée Nature du Parc de l’Estuaire

| Bordeaux-Métropole: la colère du Modem

Lire

Vive réaction de Fabien Robert, Conseiller municipal et métropolitain de Bordeaux, Président du Modem 33 : « Alors même que l’ancienne majorité de la droite et du centre emmenée par Alain Juppé avait choisi d’être respectueuse et généreuse envers la minorité de gauche en 2014, la nouvelle majorité socialiste et écologiste a décidé d’exclure 11 communes de la gouvernance métropolitaine...Alors que Pierre Hurmic et les écologistes dénoncent une métropole « club de maires », ils choisissent d’en faire un club de partis politiques. En façade, les gauches prônent l’ouverture mais en coulisses, c’est le sectarisme installé en mode de gouvernance »