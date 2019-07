Culture | Musique classique, baroque, jazz entre ombres et lumières en Périgord noir

28/07/2019 | Ombres et lumières, c’est le fil rouge de la 37e édition du festival du Périgord noir, du 28 juillet au 19 août. A savourer dans des lieux patrimoniaux atypiques.

Depuis 37 ans le festival du Périgord Noir ne cesse de renouveler son rôle de transmission et de découverte de la musique baroque et classique dans des lieux au patrimoine exceptionnel de la région, une quinzaine au total . Plus de 500 000 festivaliers ont apprécié les divers concerts depuis plus de trois décennies. Montignac, l’église de Saint-Léon-sur-Vézère, la chartreuse des Fraux à La Bachellerie, la cathédrale Saint–Sacerdos de Sarlat, l’abbaye de Saint-Amand-de-Coly… Autant de décors offrant une acoustique exceptionnelle aux concerts et à l’académie du festival.

Depuis trente-sept ans, le festival du Périgord noir ne cesse de surprendre son public par la variété et la qualité d’une programmation riche et exigeante bâtie autour de concerts de musique classique, baroque et jazz et des artistes invités reconnus à l’international. "C'est une vieille institution périgourdine. 37 ans de passions, de fidélité, de combats pour la diffusion de la culture en général et particulièrement en milieu rural, précise Jean-Luc Soulé, président fondateur du festival. Cette année

cet événement a choisi de conjuguer sa programmation sous le thème Ombres et Lumières. Comme le précise Jean-Luc Soulé, "la musique se fonde, depuis toujours, sur les affects de l’âme". Ainsi, par le biais du thème Ombres et Lumières, une palette de couleurs musicales sera déployée à travers la voix et les instruments dans des lieux atypiques. La recette consiste à la fois, à séduire et réjouir le public, ce qui demeure le premier objectif, et à créer une complicité avec les artistes et les territoires, dans un contexte de plus en plus contraint.

"Tous les matins du monde"

Depuis sa création en 2001, l'Académie baroque internationale s'affirme comme un projet phare du festival qui contribue à l'insertion professionnelle de jeunes artistes prometteurs. Placée sous la direction d’Iñaki Encina Oyón à Coly-Saint-Amand, elle se déroule du 28 juillet au 8 août et aura pour thème « Der Tag des Gerichts » (Le Jour du Jugement dernier) de Georg Philipp Telemann. Une large place sera donnée à la viole de gambe avec trois musiciens invités autour du film "Tous les matins du monde". Trois concerts sont proposés, le 9 août à Fanlac, le 11 août à Ajat, le 14 août à Auriac.

Du Jazz à Lascaux

L'ambition du Festival du Périgord Noir demeure comme le souligne Jean-Luc Soulé, "de faire aimer et partager plus largement les diverses facettes de la musique classique ou du jazz, ici réinventés dans un univers patrimonial absolument unique". La dimension jazz permet de toucher un autre public, de surprendre. Pour la prochaine édition, le nouveau lieu de festival, Jazz aux Fraux, qui a connu un beau succès l'an passé, accueillera les lundi et mardi, 12 et 13 août, le clan Cassadesus et une évocation de Charles Trenet.

Parmi les nouveautés à ne pas manquer : le samedi 10 août, Lascaux accueille les meilleurs artistes de jazz actuels. En première partie : une rencontre inédite entre la chanteuse Ellinoa et le pianiste Gauthier Toux. En deuxième partie : les mauvais tempéraments : Christophe Panzani saxophone et Yonathan Avishai, Léonard Montana, pianos.

Le cinéma est toujours à l’honneur avec Karol Beffa et ses improvisations désormais célèbres autour du " Fantôme de l’Opéra" de Rupert Julian, d’après le roman de Gaston Leroux.

Cette nouvelle saison cherchera à être à la hauteur de l'ambition de cet événement, afin de surprendre, distraire et émouvoir l'ensembre des publics, y compris les plus éloignés.

Plus d'infos : www.festivalmusiqueperigordnoir.com



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives Claude-Hélène Yvard