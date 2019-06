Culture | Festival de musiques actuelles: voilà revenir l'Eté à Pau !

12/06/2019 | «L'été à Pau» revient du 17 juillet au 3 août pour une 38ème édition, avec toujours pour vocation première de mettre à l'honneur toute la richesse des musiques actuelles... gratuitement.

13 soirées, 28 groupes, une soirée ciné-concert et un festival dédiés aux « mômes », voilà de quoi promettre un bel et riche Eté à Pau, soucieux dans le choix des artistes de plaire aux plus large public possible. Au menu des 28 groupes invités : une belle diversité des styles musicaux où scène locale et artistes émergents côtoient têtes d'affiches et artistes internationaux. Du folk/pop de la québécoise Coeur de Pirate (26 juillet) au rock landais de The Inspector Cluzo(1er août), en passant par le blues de la finlandaise Ina Forsman (18 juillet), la pop de la germano-britannique Alice Merton (17 juillet), le rap et les rimes acérées de Youssoupha (21 juillet) ou encore la française qui monte qui monte, Suzanne et son électro-pop à textes (2 août).

Installé depuis 38 ans à Pau, sous la baguette d'orchestre de l'association ACP (lES Amis de la Chanson Populaire), l'Eté à Pau a eu droit, ce jeudi 11 juin lors de la présentation de l'évènement à la presse, d'être qualifié d'« Institution » par Paul Lacoste, l'adjoint au Maire en charge de la Culture. Une "institution" qui malgré son grand âge (38 ans), ne manque pas de dynamisme et de volonté de renouveau, tout en gardant intact sa ligne de conduite : « Donner à la musique actuelle tout le rayonnement qu'elle mérite », insiste Alain Lacrampe, le Président d'ACP. Et pour ce faire le programme concocté par la toute nouvelle programmatrice Edwige Larralde, se veut volontairement « éclectique » pour refléter au mieux les tendances actuelles et « afin d'accueillir et de satisfaire le plus grand nombre de personnes possible ». Bref, promet la jeune femme, « il y en a pour tous les goûts », comme le laisse en effet deviner la liste variée (et non exhaustive) des noms précités...



Soirée festive et dansante au Hédas

Pas de quoi pour autant en oublier la scène locale dont sont issus 7 des 28 groupes présents sur le festival estival. « C'est important pour nous de leur donner l'opportunité de se produire dans de belles conditions et de côtoyer les talents internationaux », ponctue Edwige Larralde. Parmi ces locaux : le 3 août, Miss Bee & The Bullfrogs, « entre blues insolent et soul intense », l'électro rock de Kolman Skupp (le 1er août) ou encore Papel Mojado qui proposera le 24 juillet, entre ska, reggae et salsa, une véritable fusion rock latine... Outre l'ensemble de ces concerts donnés dans le cadre du Théâtre de Verdure, qui plus est fraîchement rénové, la programmatrice insiste sur 3 autres temps forts, dont une nouveauté.

D'abord, le vendredi 19 juillet, la Soirée « Hey ! Danse », dans le quartier du Hédas, entre promenade musicale et parcours sonore, deux podium proposeront des ambiances différentes et complémentaires pour une soirée festive et dansante, avec la présence d'une part de Bart &Baker, 2 DJ, quasiment inventeurs du genre musical électro swing, et d'autre part, DJ Hellvis(photo ci-dessou), le local de l'étape, pour des sons plus rock, pop ou encore rockabilly et rythm'n blues, revisitant les sons d'une autre époque tout en les accolant avec des tendances plus récentes....

Deuxième temps fort, désormais bien installé dans le paysage de l'Eté à Pau : la soirée Concert et Ciné, organisé en partenariat avec le Méliès, placée sous le signe du Jazz Manouche. Pour vous régaler les oreilles, le groupe bigourdan Swing 007 et Marque Brothers ouvrira la soirée, avec son Jazz influencé par le célèbre manouche, Django Reinhardt, qui tiendra quant à lui l'affiche de la deuxième partie de soirée, à travers la projection du film d'Etienne Comar, Django, le tout là encore dans l'écrin du Théâtre de Verdure.







L'Eté des Mômes, festival dans le festival

Enfin, la nouveauté 2019 de l'évènement palois est la création de « L'été des Mômes », le 20 juillet au Parc Beaumont. Véritable festival dans le festival, cette première édition de l'Eté des Mômes, propose toute une après-midi de spectacles, concerts ainsi que de nombreuses animations, telles qye des ateliers de yoga parents enfants, des atelier de musique, avec les instruments de la rockschool Pau-Agglo, des balades en calèches ou encore des évasions sonores et des jeux surdimensionnés en bois. Coté spectacles, le jeunes public pourra rencontrer le personnage un brin déjanté de Lucien, et sa plus petite fête foraine au monde, le groupe de jeunes rockeurs palois (âgé de 12 à 14 ans) The Waves reprenant avec talent Nirvana, U2, ou encore AC/DC, la brigade de dépollution, entre cirque théâtre loufoque, cascades et acrobaties pas vraiment académique... Le tout rythmé par les déambulations musicales des Transformateurs Acoustiques, qui mieux que des instruments classiques, jouent raggea, calypso et salsa sur des instruments élaborés à partir de matériaux de récup ! On vous avait prévenu : L'Eté à Pau voit large sur les tendances des musiques actuelles !



Tout le programme détaillé est à retrouver sur www.leteapau.com



Par Solène Méric

Crédit Photo : The Inspector Cluzo