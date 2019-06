Culture | "La Mêlée", un événement inédit signé Bruit du Frigo

30/06/2019 | "La Mêlée", un événement Bruit du Frigo remplis d'arts, d'aventures et de collectifs.Du 30 juin au 14 Aout, une expérience inédite à la nouvelle fabrique Pola.

Bruit du Frigo, collectif d'artistes permanents, d’architectes, d’urbanistes et de photographes s’installe à la Fabrique Pola, sur la rive droite de Bordeaux. Ce samedi 29 juin, Bruit du Frigo inaugure l’édifice avec « La Mêlée », un laboratoire artistique, vivant et éphémère sur la ville. Sur le thème « Rester groupé », une installation architecturale et scénographique étale une exposition collective de sept artistes. Une devanture autour du projet « Convois Exceptionnels », projet d’échange et d’expédition d’artistes et d’habitants, invités à montrer une vision inédite de leur quartier, de leur ville.

Pour sa première édition, « la Mêlée » se dépose au bord de la Garonne du 30 juin au 14 juillet à la fabrique Pola. En ce lieu-dit « de création », 287 mètres carrés d’installation scénographique architecturales sont installés afin de créer un lieu collectif où l’expérimentation, la danse, la cuisine et le repos règnent ensemble. Avec comme idée principale la « Fabrique de projets collectifs », « La Mêlée » explore cette année la thématique « Rester groupé ». Un thème très général qui rallie « le partage, le vivre ensemble, la création, la flânerie... » nous explique Anne-Cécile Paredes, artiste et chargée du projet. Au travers de trois outils développés tout au long de l’année : une résidence d’artistes, une production des pensées et des actions dans l’espace public, l’exposition montre qu’« un groupe devient un levier de pensées et d’actions ».

Dès l’entrée de la Fabrique, les visiteurs sont plongés dans un fabuleux voyage. Constituée d’une maille en bois, la scénographie emporte le public dans un endroit ou le temps semble ralenti. Equipée de lits, d’une cuisine et d’espaces d’expositions et de projection, « La Mêlée » constitue un vrai lieu de vie. Le long de ces maillages, l’exposition rétrospectives « Convois exceptionnels » jonche les « murs ». Une trentaine d’œuvres de sept artistes différents, sous toutes formes d’arts (vidéo, photographies, broderie, texte...) retracent trois années de rencontres, de relations, d’expériences au travers d’un groupe de 40 personnes différentes. D’Hendaye à La Rochelle ou encore de Bordeaux à Sainte-Foy-la-Grande, les œuvres narrent le parcours exceptionnel de « la vie en collectivité de ces personnes qui ne se connaissaient point avant ».

« Si l’art est une fête permanente, le voyage est une traversée ! »

Or, « La Mêlée » ce sont aussi sept expériences collectives uniques et exceptionnelles pour « vivre des choses ensemble ». Disposées tout le long des deux semaines ces expériences seront animées par l’agence Fluxus, agence de voyage fictive composée de Raphaëlle Droin et Chantal Ermenault, comédiennes. Des voyages à la fois gustatifs, artistiques ou même nocturnes où les deux « agents » démontrent une nouvelle façon de voyager, sans frontières entre art et vie.

Parmi ces expériences, une table temporaire, réservable le long de la 1ère semaine. Au cœur de l’exposition, 20 personnes sont invitées à goûter les mets délicieux préparer par Mariane Moula, cheffe de cuisine. Aussi, dans l’insolite, l’agence Fluxus propose de passer une nuitée en sa compagnie au milieu de l’installation, une expérience inédite et pleine de curiosité.

Puis, entre deux visites guidées, l’agence se verra partir pour un Tourbus, l’expérience phare de « La Mêlée ». Le vendredi 5 Juillet, les plus intrépides partiront à la découverte des paysages de Bordeaux à Sainte-Foy-la-Grande, ce voyage de 14h ponctué d’escales. Aventure humaine et audacieuse, Tourbus fera entrevoir des endroits insolites et méconnus des campagnes et périphéries bordelaise « qui méritent d’être découverts ! ». Enfin, l’évènement se clôturera par une « Avancée groupée », escapade, randonnée urbaine au cœur de lieux plus inédits les uns que les autres de l’agglomération bordelaise.

Ouvert de 13h à 18h tous les jours du 30 juin au 14 Juillet, venez à la rencontre d’aventures artistiques et humaines vécues en groupe, « La Mêlée », un événement Bruit du Frigo, qui « rassemble les gens ».

Pour plus de renseignements et réservations : lamelee.bruitdufrigo.com



Par Damien Carrère

Crédit Photo : Bruit du Frigo