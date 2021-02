| La réforme de l'Etat au coeur de la visite montoise de Jean Castex

Ce 5 février, la préfecture des Landes a reçu la visite de Jean Castex à l'occasion d'un comité interministériel de Transformation publique décentralisé. Accompagné d’Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique, d’Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics et de la locale de l’étape, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants et locale de l'étape, il a déclaré à l'issue de la réunion vouloir "réarmer les territoire d'agents de l'Etat" et la relocalisation de 2500 emplois. Autre annonce: l'évaluation des Préfets.