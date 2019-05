Culture | Nuit des musées : visites en clair-obscur à La Rochelle

18/05/2019 | A l’occasion de la Nuit des musées européennes, La Rochelle ouvre 11 sites au public, dont 3 peu ou pas accessible au public d’ordinaire

Avec 17 5000 visiteurs sur l’année 2018, les musées et sites patrimoniaux gérés par la ville de La Rochelle ont le vent en poupe. Un succès que la Ville s’explique notamment par un accès gratuit au public un dimanche par mois, ainsi que la participation fréquente à des évènements comme les Journées du patrimoine ou la Nuit européenne des musées. Onze sites seront accessibles ce samedi soir dont 6 monuments patrimoniaux, comme la Tour de la Lanterne, la Chapelle Fromentin, la Porte Royale et le Fort des Dames.

Les Dames Blanches en clair-obscur

Cette Nuit des musées est l’occasion notamment de profiter d’une exposition temporaire originale à la Chapelle des Dames Blanches. Sur les hauts murs de l’édifice sont exposées les œuvres de Nicolas Wilmouth… Peintures ou photographies ? L’œil hésite à définir et c’est là tout l’intérêt. Le photographe joue à la fois avec les codes de la peinture flamande du XVIIe siècle et les procédés photographiques des débuts de la photo. Ces jeux stylistiques donnent à voir deux séries de photos assez époustouflantes. La première, intitulée « Fables », est composée de plusieurs "nature morte", dont les couleurs pastelles, comme passées par le temps, et le grain de l’image, donnent l’impression de regarder une photo du XIXe siècle. Nicolas Wilmouth a travaillé ici avec des superpositions de plaques de verres enduites de blanc d’œuf, dont le rendu final rappelle les premiers procédés photographiques à l’albumine (inventé en 1847). Le photographe y met en scène des animaux naturalisés (en dehors d’un chien en pleine action), dont les poses figées confèrent un côté hors du temps. Certains détails mettent pourtant parfois le doute sur l’appartenance de ces images au passé, donnant une impression d’irréalité ou d’onirisme à l’ensemble.

Fishes and Lemons / Nicolas Wilmouth

La deuxième série est également une exploration des codes de la nature morte, ajouté aux procédés stylistique du clair-obscur de la peinture flamande du XVIIe siècle. Reprenant tous les codes picturaux de l'époque, il les associe à un détail contemporain, troublant là aussi les repères du spectateur : une gaufrette, un hamburger, un doonut, une boîte de conserve, etc. Des fois, la référence contemporaine est bien cachée. On finit presque par s’amuser à chercher l’anachronisme. A voir également : les deux magnifiques portraits « à la fraise », toujours dans le style flamand, issu d’une série de 9 portraits d’enfants, rappelant les infantes et les dauphins des tableaux du XVIIe siècle. En déambulant ainsi à travers la chapelle, on pense successivement à De la Tour, à Caravage et à Rembrandt, dont le photographe admire particulièrement le travail. Un véritable pont spatio-temporel qui, mine de rien, et comme le faisaient les Vanités d’autrefois, nous interroge sur l’absurdité de la vie et du temps qui passe.

Chiaroscuro, jusqu’au 16 juin à la chapelle des Dames Blanches, 23 quai Maubec

A voir également :

Au Musée du Nouveau Monde : les dernières 48h de l’exposition Les Fils de l’Aigle, qui permet de découvrir la vie et l’histoire des Amérindiens des Plaines et des Prairies, des Grands Lacs aux Rocheuses, du Texas aux Birch Mountains. A l’occasion de la Nuit des musées, les élèves de la classe Histoire de l’Art du lycée Dautet font la visite guidée. Une chasse aux trésors un peu particulière est proposée aux visiteurs : ils doivent retrouver une œuvre à partir d’un indice sensorielle, à toucher, voir ou sentir. A 19h30, concert de l’orchestre d’harmonie de la ville de La Rochelle.

Au Musée Maritime : ouverture de l’exposition permanente, avec comme nouveauté, un hologramme d’un chef mécano qui nous parle de son métier. Ouvert jusqu’à 23h.

Le Musée rochelais de l’histoire protestante : exposition permanente sur l’histoire protestante de la ville, de l’Aunis et de la Saintonge. Entrée libre par le Temple, de 20h30 à 23h.

Le muséum d’histoire naturelle : découverte de certains collections du musée à travers une thématique : « rouge ». Accès également à l’expopsition temporaire Dinosaures, les Géants du vignoble », sur la présence de ces mastodontes il y a 140 millions d’années dans les deux Charentes. A 19h30, concert avec l’ensemble de saxophones de l’orchestre d’harmonie de la ville. Entrée libre de 18h à minuit (dernières entrées à 23h30).

Le Bunker de La Rochelle : redécouvrez dans une ambiance de nuit ce labyrinthe souterrain de 280m2 construit par les Allemands sous un hôtel du centre-ville durant la Seconde Guerre Mondiale. Tarif réduit à 6€ pour tous, de 19h à minuit.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif