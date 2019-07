Culture | Opéra National de Bordeaux : le calendrier 2019/2020 jeune public dévoilé

08/07/2019 | Entre oeuvres contemporaines et incontournables du genre, la découverte par les plus jeunes est une des priorités de l'Opéra de Bordeaux.

La saison jeune public de l'Opéra National de Bordeaux a dévoilé son calendrier 2019/2020. Parents, professeurs et artistes se sont retrouvés au Grand Théâtre pour découvrir les nouveaux spectacles à destination des plus jeunes. Près d'une quinzaine de rendez-vous différents seront proposés aux enfants de tous âges lors de la prochaine saison 2019/2020 de l'Opéra de Bordeaux. Le Grand Théâtre et l'Auditorium, bâtiments bordelais incontournables, accueillent chaque année 18 000 spectateurs de moins de 24 ans.

La fréquentation de l'Opéra prouve que l'attrait des bordelais pour la culture, y compris des plus jeunes d'entre eux, ne cesse de grandir. Forts de bâtiments de charme et d'un programme appétent, l'Opéra dévoile des oeuvres pensées et composées pour les familles. "C'est unique en France pour une institution de ce type et nous nous devons d'adopter des propositions pour que tous les âges se sentent chez eux. La priorité pour l'Opéra est de proposer et de concevoir des offres susceptibles d'intéresser les plus jeunes" intime Eric Quilleré, directeur du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux.

La saison jeune public débutera en octobre avec "Qui a peur du loup ?", "Jungle" et "la Légende du Roi Dragon". En décembre, suivront le Choeur de l'Opéra, le concert commenté "A la découverte de l'Orchestre" puis le ballet de Noël "Cendrillon". En janvier 2020, "Muses" ; en février "le Marchand de l'Oubli" ; en mars "Fanny et Félix" et une nouvelle représentation du concert commenté "A la découverte de l'orchestre" sous le signe des monstres et créatures que l'on retrouvera pour une dernière représentation en avril aux côtés de "Dans la peau d'un librettiste de génie". Puis "Rubacuori le voleur de coeurs" clôturera cette saison dédiée au plus jeunes en mai. Un agenda chargé dans lequel les enfants et adolescents ne sont pas que spectateurs!

L'Opéra prend les enfants par la main

"Jungle", une des créations originales de la saison prochaine revisite l'oeuvre "connue et reconnue de tous" de Rudyard Kipling : "le Livre de la Jungle". Autour des quatre personnages de Mowgli, Bagherra, Baloo et Shere Khan, la compagnie musicale Eclats a invité le compositeur Jean-Christophe Feldhandler et l'autrice Sandrine Roche à questionner la forme du théâtre lyrique. "Musique contemporaine, voix lyrique et écriture brute se fondent pour écrire une nouvelle langue. J'aime la dynamique, l'esthétique, mais aussi la poésie et l'énergie. Il a été choisi de travailler avec un décor modulable, qui sera bougé par les personnages et qui formera à la fin, les lettres du prénom de Mowgli. Le langage est important dans cette histoire qui traite de liberté et de territoire. Le jeune garçon suit une quête initiatique qui l'amènera à choisir, mais il ne peut faire un choix entre les hommes et les animaux car il est fait de toutes ces choses-là !" explique Stéphane Guignard, metteur-en-scène. Pendant une heure, entre chuchotements, rugissements et chants au son des instruments traditionnels indiens, les enfants à partir de 7 ans et jusqu'au collège seront invités à redécouvrir l'histoire de Kipling.

Entre spectateurs et acteurs

En amont des représentations à venir, cet "opéra sauvage" a été présenté lors d'ateliers chants dans des écoles élémentaires et des collèges de la Région; et les enfants ayant pris part à ces activités initées par l'Opéra National seront conviés lors des représentations en novembre.

Autre inititiave de l'Opéra de Bordeaux incitant les jeunes à la découverte de l'univers de l'opéra et de la musique: la commande d'un opéra participatif, réalisée en lien avec la ville de Lille, qui invite 200 élèves à monter sur scène. Les répétitions sont déjà largement entamées et les représentations de "La Légende du Roi Dragon" auront lieu en novembre. Et l'Opéra se renouvelle constamment : toujours en réflexion, "Rubacuori le voleur de coeurs" verra bientôt le jour. Trois oeuvres de Mozart se réunissent en une seule histoire dans l'esprit du théâtre populaire pour des représentations, en mai 2020, sur tréteaux de bois à la façon de la Commedia Dell Arte.

Une myriade de spectacles pour et par les enfants, des oeuvres "d'adulte" adaptées pour les familles, des concerts commentés pour faire découvrir l'Opéra aux plus jeunes, des entrées aux environs d'une dizaine d'euros... L'Opéra National de Bordeaux joue, une fois de plus, une enivrante partition, prend les enfants par la main et les invite à entrer dans la danse.

La billeterie individuelle de l'Opéra National de Bordeaux est désormais ouverte. Informations et réservations sur le site https://www.opera-bordeaux.com. A noter: de nombreux spectacles de la programmation jeune public affiche un tarif de 10 euros.



