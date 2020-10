Culture | Pau: Le festival littéraire un Aller-Retour dans le Noir met ses auteurs en cabane

01/10/2020 | Le festival des littératures noire et policière ne manquera pas son rendez-vous palois, covid ou pas. Et ses animations, une fois encore, rayonneront au-delà des frontières de l'agglo

A Pau, la 12ème édition, du Salon des littératures noire et policière « Un aller-retour dans le Noir », est sous-titrée « édition spéciale ». Et pour cause, dans un contexte de pandémie mondiale où la fiction, hélas, rejoint la réalité, causant dans son sillage l'annulation de nombreux événements publics, le choix ici a été fait de « résister ». Les élus et les organisateurs ayant en effet décidé, de maintenir l'évènement « coûte que coûte ». Un aller-retour dans le noir se tiendra donc du 2 au 4 octobre, avec quelques adaptations,certes, mais toujours de nombreux auteurs présents pour des séances de dédicaces, des rencontres et autres animations dans l'agglomération paloise et en dehors. Une édition un peu « spéciale » peut-être mais dont « le niveau qualitatif sera maintenu », c'est Jean-Christophe Tixier, auteur et président de l'association organisatrice, qui l'assure.

MISE A JOUR après publication sur demande des organisateurs : En raison des conditions climatiques les dédicaces des auteurs se feront au carreau des Halles à Pau, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Par ailleurs tous les débats du samedi et du dimanche se dérouleront à la médiathèque André Labarrère.

Ce qui fera la spécificité de cet Aller-Retour dans le Noir 2020, c'est bien sûr la prise en compte et le respect des normes sanitaires : distanciation, port du masque, jauges limitées... Une adaptation source de nouveautés dont certaines, si la météo se montre clémente, pourraient même être appréciées les visiteurs. Exemple : les dédicaces des auteurs habituellement réalisées au Pavillon des arts se tiendront en extérieur, dans un village "polar" situé face aux Pyrénées, au niveau du départ du Funiculaire, boulevard des Pyrénées. Une présence non stop des auteurs les samedi et dimanche 3 et 4 octobre à partir de 10h. Au total 30 auteurs de bouquins et de BD seront présents dans des cabanes de bois pour échanger avec les lecteurs, et dédicacer leurs exemplaires. Avec en chef de bande, Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, parrain de ce Festival un brin spécial. « Il y aura toujours la proximité avec les auteurs malgré la distanciation » assure Jean-Christophe Tixier.



Une troupe d'auteurs certes, un peu moins internationale que d'habitude, pandémie oblige. Les américains notamment ne sont pas du voyage, mais les talents seront bel et bien là : français, espagnol, anglais, islandais, slovaque... Le salon reste international ! Parmi eux notamment Christian Blanchard, Hannelore Cayre, Agustin Martinez, Fiona Mozley, Colin Niel, Laurent Petitmangin, Jean-Bernard Pouy ou encore les bédéistes Pierre-Henry Gomont, Ohazar et Greg Blondin.

Rencontres-débats, moments avec, lectures musicales...

Au rendez-vous de cette édition les rencontres-débats sont maintenues au programme, et seront organisées dans un Pavillon des arts scénographié tout exprès pour maintenir les distances entre les participants, le tout « en créant un univers un peu irréel », commente Jean-Christophe Tixier. Au total 8 débats, qui démarreront "bien à l'heure" précise-t-on du côté de l'organisation pour pouvoir respecter les temps d'aération entre chaque session. Et là aussi le coupable est la covid...



L'ensemble des autres animations dans et hors agglo sont elles aussi maintenues, en partenariat avec le réseau des médiathèques dans lesquelles se tiendront une vingtaine de rencontres entre auteurs et lecteurs. Dans l'agglo, rendez-vous est donné à la médiathèque André Labarrère, à la médiathèque Trait d'union, et à l'Hôtel de France, pour une série de « moments avec » plusieurs auteurs, ou encore à la Bibliothèque de Danguin pour une rencontre avec le parrain du Festival. Dans l'agglo encore, des animations musicales et concerts sont aussi au rendez-vous du Festival : le 4 octobre, un concert du groupe folk The Deweys, Place royale (qui par ailleurs reçoit aussi une exposition dédiée à la BD), et deux représentations d'une lecture musicale de « No limit » aux Halles (le 4 ocotbre) et au Conservatoire (2 octobre) pour la rencontre entre Art Pepper, géant du saxophone alto, et des textes du recueil de nouvelles « No limit », lus par Dominique Delahaye et Anne Dutilloy.







Mais l'Aller-Retour, ne reste pas confiné, et fait aussi des détours hors agglo : à la médiathèque de Garlin pour une rencontre avec Colin Niel (2 ocotbre), à Saint-Pé sur Nivelle en présence de Titaua Peu (1er octobre), Oloron Sainte-Marie avec Benoît Séverac (2 octobre), et bien d'autres, le festival dépassant même les frontières du départements avec trois rendez-vous à la médiathèque de Tarbes et deux rendez-vous landais, un à Aire-sur-Adour (en amont du festival, le 30 septembre dernier) et un à Mont-de-Marsan en partenariat avec la librairie Caractères, le 2 octobre. A noter également, la nouveauté programmée au départ d'Arudy samedi 3 octobre à partir de 10h : une randonnée littéraire en vallée d'Ossau avec la participation de Colin Niel.

1 festival, 3 prix

Enfin qui dit festival dit prix littéraires. La 5ème édition du Prix Marianne / Un Aller-Retour dans le Noir verra son lauréat récompensé le samedi 3 octobre à 11h30 au Pavillon des Arts, à l'issue de l'inauguration. Un prix des littératures noires à visibilité nationale, et qui pour s'imposer encore un peu plus dans le paysage, a choisi depuis cette année de récompenser le lauréat par une dotation.

Autre prix : le Prix Margot, dont les ouvrages en lice ont été sélectionné par le Réseau des Médiathèques de l'agglomération Pau Pyrénées, verra le lancement de sa 7ème édition le 4 octobre. Ce sont ici les élèves de 5ème des classes participantes qui désigneront en juin, leur ouvrage préféré parmi les 4 selectionnés.

Et enfin, le Prix des lecteurs Polaroïd qui vient célébrer les 10 ans de la collection éponyme des éditions locales In8. 300 lecteurs des Pyrénées-Atlantiques et des Landes sont les jurés de ce prix qui sera remis ce jeudi 1er octobre à la médiathèquye de Pau (19h30) avant un temps d'achange dédié à cette collection dimanche 4 octobre au matin au Pavillon des arts.

Détail de la programmation: www.unallerretourdanslenoir.com



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr