Pessac: La Grande évasion de retour

18/05/2019 | Sous la tente de librairie 45° parallèle

Pour sa 4e édition et jusqu’à demain dimanche 19 mai, le salon des littératures a rejoint la place de la 5e République au centre-ville de Pessac. Le temps du week-end, le village littéraire propose des rencontres et des débats avec les auteurs, parmi lesquels de nombreux auteurs locaux comme Anne-Martine Blanc Feu majuscule, Virginie Bougant Princesse hippie, Françoise Clémenceau Petites nouvelles de petites gens, Bruno Hubert et Benoît Lacou Le Corbusier et l’île radieuse, Florent Lucéa Nous sommes la forêt, Lydie Sabourin Mina en juin

Des expositions, spectacles et animations sont également prévus au programme au cinéma Jean Eustache, sous la tente animation ou à la médiathèque de Pessac. Des ateliers sont organisés à destination des enfants mais aussi des étudiants ou des adultes. Autour de l’art de la fable, des coiffures imaginaires, de l’origami, de l’écriture créative et de l’illustration, de la philosophie et pourquoi pas lors d’une sieste littéraire en famille confortablement installés dans un transat.



La Grande évasion parle d’espoir et d’art de vivre, rencontre l’Histoire et se souvient des héros de la littérature et des artistes, se veut philosophe et plonge dans l’aventure avec thrillers et polars comme le souligne son programme.



Un concert dirigé par l’artiste flamenco franco-espagnol Nicolas Saez a lieu ce samedi à 19h30 tandis que dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, la Cité Frugès devrait mettre en lumière ses façades à 21h.





Par Elisabeth Guignaud-Le Berre

