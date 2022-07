Culture | Poitiers fête les 900 ans d’Aliénor d’Aquitaine

01/07/2022 | Aliénor d'Aquitaine, figure emblématique de la ville de Poitiers, fête ses 900 ans. La reine de France et d'Angleterre sera à l'honneur cet été.

Durant tout l’été, Poitiers et l'office de tourisme de Grand Poitiers proposent des visites, des animations et des spectacles autour d’Aliénor d’Aquitaine. L'occasion de découvrir l’histoire de la reine de France et d’Angleterre qui a vécu un certain temps à Poitiers et le patrimoine de la ville.

900 ans, ça se fête. Aliénor d’Aquitaine, reine de France et d’Angleterre, va fêter ses 900 ans cette année. L’occasion pour Poitiers, ville qui l’a accueillie avec sa cour - de lui rendre hommage. Poitiers et l’office de tourisme de Grand Poitiers ont décidé de proposer tout au long de l’été des visites et animations pour découvrir cette figure historique et emblématique de notre histoire.

« On veut faire découvrir l’histoire de France à travers des parcours culturels et ludiques ouverts à tous », explique Clémence Pourroy, conseillère municipale déléguée au Patrimoine historique, au tourisme et à l’archéologie. Un programme grandiose, pour un anniversaire symbolique.

Le Palais des ducs d'Aquitaine a accueilli la cour d'Aliénor d'Aquitaine

Et pourtant, les historiens, eux-mêmes, doutent de l’année exacte de naissance d’Aliénor d’Aquitaine. Deux choix : 1122 ou 1124. Poitiers a fait le sien et a tranché. « On a décidé d’un commun accord que pour nous qu’elle était née en 1122 », sourit Nadège Gautier, Coordinatrice du Palais de Poitiers.

Aliénor fait la visite

Il sera donc possible de visiter le patrimoine de Poitiers sur les pas d’Aliénor. Le palais des comptes du Poitou et des ducs d’Aquitaine, la cathédrale Saint-Pierre. Les visiteurs seront plongés au Moyen Âge. Originalité, il sera également proposé par l’office de tourisme de Grand Poitiers une visite guidée par Aliénor d’Aquitaine en personne, vendredi 1er juillet et samedi 13 août. Les places seront limitées à 25 personnes et l'inscription sera obligatoire. Aliénor sera en costume d’époque, un costume réalisé par les Ateliers Marie et Hugues Daguet. « Nous nous sommes référés à l’habit historique d’Aliénor d’Aquitaine. Elle va entraîner les visiteurs sur ses traces », indique Agnès Hubert, responsable promotion à l’office de tourisme de Grand Poitiers.

D’autres parcours originaux sont au programme comme l’escape game au sein de la ville intitulé « Aliénor - aller simple pour Salisbury ». En tant que membre des services secrets poitevins, il vous faudra retrouver parmi les seize suspects, celui ou celle qui, complice du roi, envoya la reine moisir au château de Salisbury.

Parmi les animations, le spectacle « Aliénor exagère ! » programmé le mercredi 27 juillet à 18 heures place Alphonse Lepetit, devant le Palais. Sous forme de fausse conférence sur Aliénor d’Aquitaine, le groupe bordelais Anamorphose revisite la fabuleuse histoire de la reine. « Ils démêlent le vrai du faux. Cette conférence décalée est drôle mais aussi documentée historiquement. C’est ludique et amusant », confie Nadège Gautier.

Piko Paseos, artiste poitevin, devant sa création Pop-Aliénor qui met à l'honneur les escaliers du Palais

Pop-Aliénor sur les marches du Palais

Le Palais d’ailleurs se pare déjà des couleurs d’Aliénor d’Aquitaine. Depuis lundi 27 juin, les marches du Palais accueillent la reine. Piko Paseos, artiste poitevin, a créé une oeuvre pop d’où son nom Pop-Aliénor. L’artiste autodidacte, à la fois photographe et vidéaste, s’est amusé avec les marches et contre-marches du bâtiment historique. « L’idée était de mettre en vie ces escaliers, de les rendre séduisants, agréables à emprunter, commente Charles Reverchon-Billot, adjoint aux Espaces publics, délégué aux droits culturels à la mairie de Poitiers. Là, ils nous invitent à rentrer dans ce Palais ».

Piko a dû se renseigner et découvrir Aliénor d’Aquitaine, notamment grâce au livre écrit par la journaliste Clara Dupont-Monod, La Révolte. « Je ne connaissais pas Aliénor avant de lire ce bouquin. D'ailleurs la phrase que j’ai reprise sur la photographie est tirée du livre (NDLR : « Conserve ce qui est debout. Relève ce qui est détruit »). C’est une femme forte, divorcée, ce qui était improbable à l’époque, puis elle a vécu 80 ans au moins ». Un brin admiratif. Lui, qui s’est inspiré d’un vitrail de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers pour réaliser ce portrait d’Aliénor. « J’ai pris une photographie d’une copine avec l’habit d’Aliénor d’Aquitaine. Puis, j’ai travaillé avec deux graphistes poitevins sur les motifs sur le côté et après il a fallu découper ». Une tâche pas évidente puisqu’aucune des 27 marches n’est identique. En deux heures, à huit personnes, la photographie était installée dans les escaliers. D’autres escaliers de Poitiers, (et il y en a un certain nombre), devraient être mis en avant dès 2023. Un projet de la mairie, qui reste secret pour l’instant…

En attendant, cet été, venez découvrir Aliénor d’Aquitaine à l’occasion de ses 900 ans. Vous croiserez peut-être des touristes étrangers. Car le Washington Post a réalisé un reportage sur la ville poitevine, mettant en valeur son histoire et son patrimoine.

Programme

Les visites

Poitiers sur les pas d’Aliénor

La Ville de Poitiers invite les poitevines et les poitevins à parcourir la vie d’Aliénor, personnage hors du commun, qui a marqué l’histoire de la ville, du Palais des comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine à la cathédrale Saint-Pierre.

Les jeudis 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août, à 15h

Organisé par Grand Poitiers

Tarif : 5,5 € - Gratuit sous conditions

Durée : 2h

Rendez-vous : Palais – Place Alphonse Lepetit, Poitiers

Places limitées - Inscription obligatoire au Palais à partir du 2 juillet sur place ou par téléphone au 06 75 32 16 64, tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

Découvrez le Palais

Le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France par sa tour imposante et sa grande salle, à la fois lieu de vie, de fêtes et de justice. Résidence des comtes de Poitou - ducs d’Aquitaine puis palais de justice, il a vu passer quelques-uns des personnages illustres de l’Histoire de France, dont Aliénor d’Aquitaine.

Les mercredis 6 juillet et 31 août, à 15h

Les mercredis 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 août, à 11h30

Les samedis 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août, à 16h

Le dimanche 3 juillet, à 15h

Les dimanches 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août, à 11h30

Organisé par la Ville de Poitiers et Grand Poitiers

Tarif : 4 € - Gratuit sous conditions

Durée : 1h

Rendez-vous : communiqué au moment de l’inscription

Places limitées - Inscription obligatoire au Palais

Découvrez la cathédrale Saint-Pierre

De style gothique angevin, la cathédrale (12e-14e siècles) est remarquable par son imposant chevet plat et sa façade sculptée, mais aussi par ses peintures redécouvertes. Le vitrail de la Crucifixion rappelle qu’Henri II Plantagenêt et Aliénor d’Aquitaine furent les commanditaires de cette verrière.

Les lundis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 15, 22 août, à 11h30

Organisé par Grand Poitiers

Tarif : 4 € - Gratuit sous conditions

Durée : 1h

Rendez-vous : communiqué au moment de l’inscription

Places limitées - Inscription obligatoire au Palais

juillet sur place ou par téléphone au 06 75 32 16 64, tous les

jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

Visites en compagnie d’Aliénor d’Aquitaine

Aliénor d’Aquitaine a fortement marqué Poitiers, lieu de son sacre sur le trône d’Angleterre et de sa cour. Du Palais des comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine à la cathédrale, l’occasion de partir sur ses traces en sa compagnie. Elle a revêtu ses plus beaux habits et va conter aux petits et grands son histoire dans la ville d’aujourd’hui.

Avec les créations des Ateliers de Marie et Hugues Daguet.



Le vendredi 15 juillet et le samedi 13 août, à 17h00

Organisé par l’Office de Tourisme de Grand Poitiers

Tarif : 5,5 €

Durée : 2h

Rendez-vous : office de tourisme de Grand Poitiers

Places limitées (25 personnes) - Inscription obligatoire à l’office de Tourisme de Grand Poitiers, 45 place Charles de Gaulle, sur place, tous les jours de 9h30 à 18h

Croq’Patrimoine – Visites et activités ludiques de découverte du patrimoine pour les enfants

Aliénor en lumière

Petite-fille d’un grand troubadour, comtesse du Poitou, duchesse d’Aquitaine, reine de France puis d’Angleterre, Aliénor est un personnage haut en couleur. Découvre son histoire extravagante en déambulant de la cathédrale au Palais. Un atelier vitrail permettra aux enfants de la représenter telle qu’elle était au Moyen Âge.

Les mercredis 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 août, à 14h45

Organisé par la Ville de Poitiers et Grand Poitiers

Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un parent

Tarif : 4€ /enfant ; gratuit pour les accompagnants

Durée : 2h

Rendez-vous : devant la cathédrale, Poitiers

Places limitées - Inscription obligatoire au Palais

Spectacles et animations

Spectacle - Aliénor exagère !



Une fausse conférence drôle, instructive et décalée sur la fabuleuse histoire d’Aliénor d’Aquitaine. Trois éminents spécialistes sont réunis autour d’une table pour percer les mystères qui entourent la vie d’Aliénor d’Aquitaine…

De démonstrations farfelues en extrapolations fumeuses, ils argumentent et tentent d’imposer leur vision à l’assemblée.

Mais le ton monte… Un cours d’histoire hors normes !

Spectacle grand public, à partir de 10 ans

Par le groupe Anamorphose

Mercredi 27 juillet à 18h

Organisé par la Ville de Poitiers

Gratuit

Spectacle en extérieur

Durée : 1h20

Lieu : place Alphonse Lepetit, Poitiers

Installation de Pop-Aliénor

Inauguration le samedi 2 juillet à 17h

Organisé par la Ville de Poitiers

Escape Game Le trésor d’Aliénor



A l’Escape League

8 place Alphonse Lepetit, Poitiers

Plus d’information sur escape-league.fr

Un jeu d’aventure grandeur nature dans la ville de Poitiers

Aliénor - Aller simple pour Salisbury



Vous êtes un membre des services secrets poitevins. Votre chef, vous envoie sur une affaire non résolue datant de près de 1000 ans… Le scélérat ! Un cold case aussi périmé, c’est pour vous la gamelle assurée !

Nous sommes à Poitiers, en 1173, Aliénor duchesse d’Aquitaine, reine d’Angleterre et mère de Richard Coeur de Lion, hourdit un complot contre son mari, le roi Henri II. Son objectif, renverser cette brute royale et installer ses fils à la tête du royaume. Seulement voilà, le roi, grand stratège, ne tardera pas à mater la rébellion. La reine Aliénor bien qu’ayant organisé sa fuite vers Paris, sera capturée par les hommes d’Henri II, et passera 15 années de sa vie dans les geôles anglaises… Un proche l’a certainement trahie !!!

Votre mission : retrouver parmi 16 suspects, celui ou celle qui, complice du roi, envoya la reine moisir au château de Salisbury.

A partir du samedi 9 juillet, tous les jours

Départs de 10h à 15h

Organisé par l’Office de Tourisme de Grand Poitiers

Tarif : 5 € pour les enfants – 10 € pour les adultes

Durée : 1h45

Jeu suggéré à partir de 7 ans

Rendez-vous : office de tourisme de Grand Poitiers, 45 place Charles de Gaulle, Poitiers (en face des Halles)

Réservation conseillée

Fin de saison Aliénor

La saison estivale consacrée à Aliénor se finira par un temps fort : la conférence de Martin Aurell (jeudi 15 septembre 2022 à 18h30 au Palais) et la projection du film Un Lion en hiver d’Antony Harvey (vendredi 16 septembre 2022 à 20h00 au Palais)

Plus d’informations sur Poitiers.fr et visitpoitiers.fr



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr