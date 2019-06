Culture | Quarante ans et la passion du livre à La Machine à Lire

17/06/2019 | Hélène des Ligneris, le goût des mots et des autres.

Bordeaux jour de grand soleil... Vous avez trempé vos pieds dans l'eau du miroir et admiré l'harmonie de la place de la Bourse ? Nous vous invitons à la traverser et, empruntant la rue Fernand Philippart, vous débouchez, à deux pas de là, sur l'un des joyaux de l'architecture bordelaise, la Place du Parlement. Du regard vous embrasserez les terrasses noires de monde; dès lors il serait étonnant que votre œil ne se pose pas sur une belle devanture où le logo, et ce curieux L inversé, figure comme une invitation à pousser la porte, d'ailleurs toujours ouverte, celle de la Machine à Lire. Une librairie qui sonne les trois coups ce 18 juin, de ses quarante ans, et dont la propriétaire depuis 2008 – il vaudrait mieux écrire l'âme - s'appelle Hélène des Ligneris.

De l'insertion qui occupait jusque là ses jours, à la « plus ancienne librairie de Bordeaux » et au partage qu'évoquent le livre et la littérature, il n'y avait en théorie qu'un pas à franchir.. L'occasion se présente à la faveur d'un héritage. Hélène des Ligneris qui fréquentait ce lieu tenu par un libraire reconnu de tous et de grand conseil, Henri Martin, se dit alors qu'il existe une « belle opportunité de faire un bon usage de cet argent.. » Commence alors la découverte, non pas tant du livre qu'elle côtoie chaque jour mais d'un métier, celui de libraire. Hélène va s'y adonner avec les valeurs qui sont les siennes, le goût des mots mais peut être encore davantage, celui des autres. Des douze membres de son équipe, comme de tous ces lecteurs qui furètent dans ce beau lieu voûté comme voué à l'éternité. Elle y parle joliment « de la relation pudique avec les fidèles de sa librairie, de l'excitation qui s'empare de toi quand tu découvres une pépite... » Cette manière d'humanisme qui la conduit, quatre fois par an, à pousser les portes de la prison, à Gradignan, à la rencontre des détenus pour leur proposer de lire : « lisez c'est la seule évasion à laquelle vous avez droit » leur dit-elle. L'écouter nous parler de ce choix de vie qu'elle a fait, on pourrait parler d'engagement, c'est partager cette « passion da la transmission, une passion qui fédère, celle de la lecture et du livre » Ce livre dont Hélène des Ligneris, comme tous ces confrères et les éditeurs, rappelle que le prix unique, décidé en 1981, par la loi Lang « a sauvé le libraire. » C'est aussi l'entendre évoquer "la relation pudique" de l'équipe de La Machine avec les fidèles. Et, bien sûr, celle des rencontres avec les auteurs, les éditeurs », qui s'y succèdent.

Ces quarante ans, ainsi, commencent par un hommage aux éditions Verdier qui, elles-mêmes, fêtent leurs 40 ans. Une « rare maison d'édition encore indépendante, Verdier est un refuge, refuge pour ses auteurs avec lesquels elle a noué des relations de fidélité et refuge pour une littérature exigente qui questionne le monde. » selon la présentation que la Machine fait de ce rendez vous, mardi 18 juin, à 18h30. Seront présents autour de l'éditrice Colette Olive, les auteurs Marielle Macé, Michel Jullien et François Garcia, pour évoquer ce parcours et cet engagement.

Puis viendra le temps fort du 3 juillet où l'on fêtera la « littérature jeunesse », celui du 3 octobre soirée très festive avec Nathacha Appanah, Frank Bouysse, Antonio Moresco l'auteur de la merveilleuse "'Petite Lumière", avec en point d'orgue, sans doute en novembre, la venue d'un géant du polar, James Ellroy himself...

Hélène Des Ligneris from Aquipresse on Vimeo.



Par Joël Aubert

Crédit Photo : Yoan Dénéchau