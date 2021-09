Culture | Quarante spectacles gratuits aux quatre coins de la Haute-Vienne

30/09/2021 | Le Conseil départemental proposera 40 spectacles gratuits dans 40 communes de Haute-Vienne du 2 au 17 octobre

La Culture au Grand Jour, évènement organisé par le Conseil départemental de la Haute-Vienne, n’aura jamais aussi bien porté son nom. Annulé l’an dernier pour cause de pandémie, reprogrammé au printemps puis finalement déprogrammé pour la même raison, le festival revient sur le devant la scène un an et demi après son report. Les spectateurs pourront sillonner quarante communes haut-viennoises pour découvrir gratuitement quarante spectacles, du 2 au 17 octobre, proposés par des artistes locaux.

L’automne commence sous les meilleurs auspices avec le retour, à une date inhabituelle, du festival « La Culture au Grand Jour » qui offre, aux artistes locaux, des scènes ouvertes pour aller à la rencontre des haut-viennois. Privés de culture depuis près dix-huit mois, les spectateurs devraient être nombreux aux quarante représentations gratuites proposées par le Conseil départemental.

« Ce festival a été stoppé par la crise, c’est pourquoi 2021 est une année particulière car tous les lieux de programmation culturelle reprennent, se félicite Jean-Claude Leblois, président du Département. Nous avons reçu 120 demandes de groupes pour cette programmation. Le concept est très plébiscité par les artistes et les spectateurs. Sans l’aide du Département, certaines communes n’auraient pas la possibilité d’accueillir ces spectacles ».

Durant deux semaines, les artistes se produiront dans 40 communes, l’occasion de découvrir de nouvelles salles et un nouveau public à l’image des Ejectés, groupe emblématique de la scène limougeaude depuis 33 ans, auteur de 16 albums. « Alors que nous jouons dans les pays de l’Est, c’est la première fois que nous irons à Dinsac » avoue Steff Tej, impatient de s’y produire le 7 octobre. Le festival débutera le 2 octobre par le vernissage de l’exposition « Le vase préféré de mes voisins » à la Chapelle de la Visitation conçue par l’artiste plasticienne Isabelle Braud avec une performance musicale pour l’occasion. Le groupe « Blues Around » se produira le soir même à Saint-Priest-sous-Aixe autour de l’orgue Hammond entre blues et jazz, un spectacle répété à la salle Noriac mise à disposition des artistes durant le confinement.

Steff Tej et Ejectés seront en concert à Dinsac le 7 octobre - Crédit : Les Ejectés

Pour tous les publics

Tous les styles seront représentés durant cette quinzaine, classique, jazz, musiques du monde traditionnelles, actuelles, chanson française, conte, danse et même des inclassables, du théâtre et des spectacles jeune public. La Cie « La femme bilboquet » présentera à Blanzac, le 16 octobre, « L’opérette surprise », l’histoire d’une vieille dame redevenue jeune fille le temps d’une opérette (dès 6 ans). Le duo « Alm’Artis » jouera un éventail de mélodies roumaines, le 3 octobre, à Saint-Amand-Magnazeix. Le duo guitare et hautbois Franck Lasteyrie et Pierre Dupuis sera à Berneuil, le 16 octobre, pour jouer de la musique baroque du XXème siècle. Des chants en occitan résonneront à Saint-Germain-les-Belles, le 10 octobre, grâce au groupe « Terras ». L’orchestre de salsa cubaine « La Mecanica » se produira à Compreignac le 8 octobre tandis que le duo « Nebraska » nous entraînera dans l’univers de Bruce Springsteen, le 15 octobre, à Jabreilles-les-Bordes. Une programmation éclectique qui séduira tous les publics à consulter sur www.haute-vienneenscenes.fr (pass sanitaire obligatoire)



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Merigaud