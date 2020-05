Culture | Réouverture de La Machine à Lire à Bordeaux : une reprise prudente et chaleureuse

07/05/2020 | Fermée pendant le confinement comme toutes les librairies indépendantes, La Machine à Lire fait son come-back ce lundi 11 mai.

C’est un soulagement pour le monde de la culture à Bordeaux... La Machine à Lire pourra ouvrir à nouveau ses portes aux clients dès le 11 mai prochain. La Machine à Lire sera ouverte du lundi au samedi de 11h à 19h. Chaque détail a été réfléchi avant la réouverture de la librairie indépendante. Promenade sinueuse, libraires masqués, petite file d’attente à l’extérieur : ces aménagements permettront aux clients de se replonger, en toute sécurité, dans le charme de la librairie et dans la passion de la lecture.

Les étagères remplies de livres, la curiosité de découvrir de nouvelles couvertures, de sentir l’odeur des pages… Ces petits plaisirs simples vont de nouveau être accessibles à La Machine à Lire, qui ouvre ce lundi 11 mai à partir de 11 heures. En amont, l’équipe de La Machine à Lire a fait tout ce qui était nécessaire pour appliquer et faire respecter les règles de distanciation et d’hygiène imposées par l’Etat en réponse à la crise sanitaire actuelle. Plexiglas devant les caisses, gel hydro alcoolique à l’entrée, libraires équipés de masques, sens de circulation dans l’enceinte de la librairie emblématique bordelaise… Tout a été réfléchi pour que la reprise en ce lundi 11 mai se passe pour le mieux. « Pendant tout le temps du confinement, nous n’avons cessé de nous occuper de La Machine à Lire, confie Hélène des Ligneris. Il a fallu d’abord gérer les urgences puis surtout anticiper et préparer l’avenir. »

Des flèches au sol viendront guider les clients dans La Machine à Lire. Autour des tables, et dans l’allée centrale, la circulation dans la librairie est pensée comme une promenade rassurante et sécurisante. Quinze clients pourront entrer en même temps selon les normes en vigueur. L’objectif principal pour l’équipe de la Machine à Lire est de faire que les lecteurs aient la possibilité et le désir de revenir comme on vient habituellement dans cet endroit très connu de la Place du Parlement. « C’est un lieu où on flâne même si évidemment, pour le moment, les choses vont être différentes, explique Hélène des Ligneris. Nous allons faire le maximum pour permettre aux lecteurs et amis de la Machine à Lire de trouver un peu de douceur et de légèreté dans notre lieu. »

Un travail en coulisse

« Nous n’avons jamais arrêté de prendre les commandes de nos clients sur notre site internet ou encore par mail. Nous traitons ces commandes depuis 15 jours pour toutes les honorer, indique Hélène des Ligneris. En effet, de nombreux clients ont effectué des commandes pendant la période du confinement. Les livres commandés ont été mis de côté, et les clients pourront venir les chercher dès le 11 mai. La chaîne du livre se remet progressivement en route et il faudra sûrement quelques semaines pour retrouver le rythme d’avant. Par conséquent, certaines commandes attendent leurs futurs propriétaires au magasin tandis que d’autres sont en cours d’acheminement. « On se rend compte à quel point les librairies indépendantes sont déterminantes dans le fonctionnement de la chaine du livre, remarque Hélène des Ligneris. Une fois fermées, tout le reste a été paralysé mais heureusement, elle a pu redémarrer avant la réouverture des librairies ».

Cette réouverture est donc une bonne nouvelle pour la culture et un soulagement pour La Machine à Lire. « L’idée d’un magasin fermé pendant deux mois est surréaliste. La réouverture de la librairie est donc bien plus qu’une bonne nouvelle ! » confie Hélène des Ligneris. Ce qui est certain, c’est que l’équipe de la Machine à Lire est plus qu’opérationnelle. Sa plus grande force, et ce depuis toujours, c’est d’être toujours disponible pour ses clients. Lundi, avec les circonstances actuelles, les clients seront toujours traités avec la plus grande attention mais aussi avec sûreté. La Machine à Lire n’attend plus que ses clients, « avec optimisme, espoir et volonté ».



Par Lucile Bonnin

Crédit Photo : La Machine à Lire