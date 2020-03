Culture | Se cultiver tout en restant chez soi : c'est possible !

23/03/2020 | La rédaction a préparé une sélection d'activités culturelles numériques à faire chez soi pendant la période de confinement.

Être enfermé chez soi ne veut pas dire se fermer à la culture. Découvrir, apprendre et partager : c'est toujours possible en cette période de confinement. De nombreuses initiatives en Nouvelle-Aquitaine permettent d'accéder à la culture via le numérique. En quelques clics, découvrez ce qu'Internet vous réserve et voyez la culture néo-aquitaine comme vous ne l'avez jamais vue auparavant...

En cette période si particulière, la chasse à l'ennui est lancée. Comment occuper les enfants de manière intelligente ? Comment continuer à developper notre curiosité culturelle personnelle ? La culture numérisée prend aujourd'hui tout son sens et connaît son apogée. La rédaction d'Aqui! vous a concoté une petite selection de divertissements numériques pour que l'enfermement ne soit pas un obstacle à l'accès à la culture. Bonne découverte !

Gardez le moral en musique avec 1001 Notes en Limousin !

L'équipe 1001 Notes s'est mobilisée pour proposer des contenus sur Youtube, sur le site de ce festival de musique classique ou encore sur Spotify et Qobuz. Des vidéos de concerts ainsi que des disques de la collection de 1001 Notes seront bientôt à retrouver sur la Toile... Pour en savoir plus, le festival limousin vous donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux et dans ses newsletters.

Confinés mais pas privés de ciné avec la médiathèque des Landes

Medialandes, le portail des médiathèques des Landes vous propose 24h/24 un large choix de musiques, livres, bandes dessinées, films, journaux et auto-formations, ainsi qu’un espace sécurisé pour les enfants jusqu’à 10 ans. L'occasion notamment de découvrir ou de revoir des grands classiques comme Billy Elliot, Moonrise Kingdom ou Dark Summer... De nouveaux films sont mis à disposition régulièrement. Une condition tout de même : s'inscrire dans une des médiathèques du département. Plus d'informations sur : medialandes.fr

Un temps pour apprendre l'occitan

Lancé en 2011, le projet Occitanica couvre aujourd’hui les champs de la documentation (La Mediatèca), de la création actuelle (La Fabrica), de la connaissance du patrimoine (L’Enciclopèdia), du Patrimoine culturel immatériel (PCI Mondes) et des ressources éducatives (La Maleta et DaquiDoc). Plus de 10 000 sources numériques sont à retrouver sur ce portail avec des tests pour jouer en famille, des articles sur la culture occitane et pleins d'autres ressources étonnantes ! Rendez vous sur www.occitanica.eu !

Les trésors des médiathèques du Grand Poitiers à découvrir en ligne

Les médiathèques du Grand Poitiers mettent à disposition une offre en ligne diversifiée et gratuite. Artotheque, cinéma, musique et conférence, livres numériques, presse et actu, cours et formation, patrimoine numérisé, sans oublier le coin des enfants... Rendez vous sur le site des médiathèques !

Une balade virtuelle dans une Réserve Naturelle Nationale

Se rapprocher de la nature c'est important. La réserve naturelle nationale du Pinail est une réserve naturelle nationale située dans le département de la Vienne et a une surface de 135 hectares. Une visite virtuelle de ce joyau naturel est possible ! À chaque borne du sentier, un reportage inédit est à découvrir. Une expérience d’environ 2 heures où il faut prendre le temps pour aller à la rencontre de quelques-unes des 2 500 espèces qui vivent dans cet endroit. Prêt pour randonner ? : sentier.reserve-pinail.org/fr/

La fête du court-métrage depuis son canapé

La fête du court-métrage, organisé par le Cinéma de Contis (Saint-Julien-en-Born), devait avoir lieu fin avril... L'évènement n'est pas annulé mais avancé pour que vous pussiez découvrir la programmation depuis votre propre salon ! Du 25 au 31 mars, après une inscription rapide, vous pourrez télécharger les films gratuitement. Les films seront proposés jusqu’au 31 mars, date où le lecteur deviendra inactif. Inscriptions sur cinema-contis.fr !

Revoir les conférences des Idées mènent le monde à Pau

La ville de Pau et la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, propose chaque jour sur leur site internet Pau.fr de voir ou revoir 2 conférences issues de l'évènement littéraire et intellectuel qui se tient dans la capitale Béarnaise tous les ans, Les Idées mènent le Monde. Une invitation à ne pas refuser pour garder, même en ces temps de confinement, l'esprit ouvert et la curiosoté aux aguets. A travers de grands thème comme "Demain un autre monde ?" ou "En quoi croire encore", de très nombreux et prestigieux intervenants (ateurs, historien, économiqste scientifiques, journaliste, etc), partagent leurs points de vue, théories ou récits de vie à travers ce qui a fait leur renommée et leur expérience. Au programme: philosophie, histoire, littérature, sciences, et bien d'autres... dans des exposés toujours passionnants, et passionnés.



