Culture | Six fêtes et traditions béarnaises à l'honneur en septembre !

04/09/2019 | Le Béarn célèbre ses traditions en septembre à travers 6 week-ends de fêtes conviviales et gourmandes. En ces temps de rentrée, c'est autant d'évènements anti-déprime à noter sur vos agenda!

Tout comme les 3 mousquetaires étaient en réalité 4, Septembre en Béarn s'étire jusqu'à mi-octobre. Septembre en Béarn, c'est la célébration, sur 6 week-ends consécutifs, des traditions gourmandes et culturelles du Béarn. De la garbure à Oloron, au maïs à Laàs en passant par les chants béarnais à Siros, sans oublier, le sel à Salies, les bergers à Aramitz et le fromage à Laruns, c'est autant de morceaux de patrimoine que célèbre depuis 25 ans l'association Septembre en Béarn née d'une bonne entente entre les comités d'organisation de chacune de ces fêtes, soucieux à ce qu'aucune n'empiète sur la voisine. Autant de bouts de patrimoine qui font une culture, et un territoire, tout en prolongeant les ambiances festives et conviviales de l'été.

La Garburade à Oloron

Première étape de ce circuit festif au cœur des traditions béarnaise : Oloron -Sainte-Marie pour la Garburade organisée le samedi 7 septembre. Ce championnat du monde de la Garbure fête ces 27 ans et rythme cette journée gourmande que les membres de la Confrérie de la Garburade inaugurent en fin de matinée, en compagnie de chanteurs et danseurs traditionnels béarnais et aragonais, avant de revenir en fin d'après-midi pour accompagner la traditionnelle procession des marmites de garburade réalisée par les participants au concours, avant de connaître le résultat de la délibération du Jury. Un grand marché du terroir anime la journée, ainsi que deux repas, l'un à 12h30 au jardin public, l'autre à 21h, salle Laulhère à 21h suivi d'une soirée dansante pour continuer a fête jusqu'au bout de la nuit. Et bien sûr à Oloron, pas de repas sans sa garbure pour ouvrir l'appétit! Info et réservations pour les repas : http://lagarburade.org

La Fête du Sel à Salies

Pour ses 40 ans, la fête du sel ou « heste de saü » en béarnais, célèbre trois jours durant l' « or blanc » de Salies-de-Béarn. Des termes spécialisées dans la rhumatologie aux amateurs de jambon de Bayonne, tout le monde l'adore ! Pour célébrer comme il se doit le sel de Salie, rendez-vous du 12 au 15 septembre, d'abord pour deux soirées de concert les jeudi et vendredi en soirée avant d'enchaîner sur deux jours au prgoramme plus que complet au cœur du vieux salies. En vrac : marché artisanal, exposition et défilé de voitures anciennes, traditionnelles courses de Herrade et herradinettes (les porteurs de sameaux, ces cuves de bois dans lesquelles on versait autrefois l’eau salée puisée à la source du Bayaa), mais aussi défilés de confréérie, intronisation et toute une série , une fois encore de bons repas, le tout se terminant vendredi et samedi par des soirées en musique et en danse ! Infos et réservations : https://www.lafetedusel.com





La Fête des Bergers à Aramits

Pour la 3ème étape de ce mois de septembre festif, direction, du 19 au 22, la Vallée du Baretous, à Aramits pour la Fête des bergers. C'est avec la descente des estives qui marque le retour des troupeaux que la fête démarre et avec l'incontournable concours des chiens de bergers qu'elle se termine. Entre temps, le village aura été animé par un marché producteurs et d'artisans locaux, une exposition de matériel d'antan, chants béarnais, concours pour désigner le meilleur fromage de brebis,ou encore défilé dans les rues du village avec costumes et sonnailles... sans oublier ici non plus quelques repas conviviaux quelques repas conviviaux, dont un repas-spectacle avec chanteurs et conteurs... http://www.aramitsfetedesbergers.fr

Le Festival de la chanson et de la culture béarnaise à Siros

Chaque année, c'est le Festival de la chanson et de la culture béarnaise qui tient l'affiche pour le dernier week-end de septembre, et 2019 ne fait pas exception ! Du 27 au 29 septembre, Siros renoue avec les jeux, contes, danses et chants béarnais, dédiant sa première journée aux enfant, pour un démarrage officiel des festivité autour d'un apéritif offert par la mairie avant d'accueilir deux troupes de théâtre 100% béarnaise : Los Mosquilhos d'Issor et Los Comelodians. Après un bal gascon le saemdi après-midi, ce ne sont pas moins de 15 groupes de chanteurs et conteurs du Béanr et de la Bigorre voisine qui animeront la soirée du Festival. La tradition sera là et bien là, et l'hymne béarnais « Aquras Montanhas ! », à n'en pas douter, aussi ! http://festivaldesiros.com





Foire au fromage à Laruns

Il y a aura eu les Bergers à Aramits quelques semaines plus tôt, il y a les fromages (de brebis) les 5 et 6 octobre avec la plus ancienne foire au fromage de la région , à Laruns. L'occasion d'acheter, de déguster de bons fromage de brebis mais aussi d'assister à des démonstration de fabrication ! Le tout dans un village rendu entièrement piétonnier, paré de ses plus beaux atouts, et animé, en plus, par un marché de producteurs et d'artisans locaux, des chants et danses folkloriques, des tontes de brebis, un spectacle bûcherons ou encore, à destination des enfants des jeux en bois, des jeux béarnais ou encore une ferme pédagogique. Confiture de cerise (d'Itxassou) sur le fromage, dans le cadre du concours de fromage, le public est invité à déguster, et à voter pour le Brebis de son choix ! https://www.valleedossau-tourisme.com

Fête du Maïs à Laàs

C'est à Laàs, à l'occasion de la Fête du maïs, le 13 octobre, que se terminent les festivités de Septembre en Béarn (et pour cause...) Une fête qui a un petit grain (jaune) de folie, organisant les seules et unique Olympiade du maïs ! Au programme notamment le lancer d'épi, le lancé de came (le pied du maïs),, le marathon de l'égrenage, ou autre joyeuserie, le concours du cracher de grains de maïs... ! A retrouver aussi le « Super Comice de la Vache Béarnaise », qui travaille à la sauvegarde de la race locale, une parade de 70 tracteurs de tous âges, ou encore le repas « Toutenmaïs » ! Une manière originale de célébrer celui qui dessine le paysage béarnais depuis les années 1930. https://pratique.tourisme64.com





Par Solène Méric

Crédit Photo : Jean-Michel Etchecolonea, OT Béarn Pays Basque, Septembre en Béarn