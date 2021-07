Culture | Nodris : Sun Ska Festival toujours debout

27/07/2021 | Le Sun Ska Festival vous donne rendez-vous jusqu'au 16 septembre tous les jeudis, de 19h à 22h.

Pour la deuxième année consécutive, le Sun Ska Festival s’est transformé en jeudis du Sun Ska. Un rendez-vous hebdomadaire du 8 juillet au 16 septembre 2021, de 19h à 22h, au domaine Nodris. Aqui.fr a rencontré Fred Lachaise, directeur du Sun Ska et s’est rendu à la performance de Bongeziwe ce jeudi 22 juillet. En première partie, l’association Ici c’est cool, le planning familial 33 et le Département sont venus parler de la mission diversité/égalité et de l’égalité homme/femme.

Quel bonheur ! Après un contrôle du pass sanitaire, l’espace du domaine Nodris est aux spectacteurs. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas au rendez-vous. « Depuis l’annonce du pass sanitaire, les billets ne se vendent plus », raconte Fred Lachaise, quelque peu désarmé face à la situation. « Les deux premiers jeudis, on a accueilli 200 et 150 personnes. On sera moins de cent ce soir », se désole-t-il. Avec un public cible assez jeune et la saturation des centres de vaccination, « il sera difficile d’avoir un pass complet pour fin août et donc de faire de jeudis complets ». C’est d’ailleurs pour cette raison que les dates du mois de septembre sont annulées « nos équipes n'étant pas en capacité de tous présenter un pass sanitaire début septembre »

C’est la deuxième année consécutive que le Sun Ska Festival est réadapté. « Tout était prêt ! Les équipes ont bossé dessus toute l’année. En termes de motivation, c’est pas toujours facile ». Si les festivals debout étaient acceptés, « il n’y avait pas de protocole sanitaire imposé. Le gouvernement n’était toujours pas clair fin avril/début mai, donc c’était impossible de lancer la machine », déplore le directeur du festival. Il a fait le choix, comme l’année passé, de garder ce rendez-vous hebdomadaire pour ne pas « plomber la structure financièrement ». Mais pas seulement ! Générer de l’activité, d’une part pour remettre en fonction les équipes et partenaires et d’autre part, pour faire jouer les artistes. « Le but est de générer du lien social et culturel mais aussi montrer que nos festivals sont encore là et survivent. Qu’on ne baissent pas les bras face à l’adversité. On a besoin de continuer notre métier ».

International

A l’affiche, des artistes déjà programmés dans le cadre du festival qui ont été rebasculés sur les « jeudis du Sun Ska » comme Biga*Ranx, Clinton Fearon ou Ryon. D’autres artistes internationaux sont également attendus comme João Selva « qui a sorti le meilleur album de l’année d’influence brésilienne » ou Bongeziwe, un artiste venu tout droit de Johannesbourg.

Bongeziwe est un « artiste rare en Europe » et a donné ce jeudi, son unique date en Aquitaine. Extrêmement populaire en Afrique du Sud, il a donné un vrai « show privé » aux personnes présentent. « Assister à des concerts d’une telle qualité avec un petit comité, c’est génial ». Un moment suspendu pour les chanceux qui ont assisté au spectacle. Et quel bonheur que de voir des moments de vie comme ceux-là après cette année encore bien difficile ! Couples, familles, duos mère/fille… tous ont savourer cet instant. Et il n’aura fallu que quelques minutes pour que les gens se lèvent au rythme de la guitare des deux artistes. Une heure de danse, d’éclats de rires, de cris de joie… Ça existe encore, et ça fait du bien !

Retrouvez l'intégralité de la programmation ici



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Aqui.fr