Culture | Tahar Ben Jelloun, Erik Orsenna, Hélène Carrère D'Encosse... aux Idées mènent le Monde 2019

25/10/2019 | Les 27 premiers intervenants du rendez-vous palois « Les idées mènent le monde » qui se tient les 22, 23, 24 novembre sur le thème « En quoi croire encore? » ont été dévoilés ce 24 octobre.

« « En quoi croire encore ? », voilà une question qui n'appelle pas de réponse évidente, et c'est en cela qu'elle est intéressante ! », commentait ce jeudi 24 octobre Philippe Lapousterle, commissaire général du grand rendez-vous palois « Les idées mènent le monde ». Une question à laquelle devront pourtant tenter de répondre, ou à tout le moins amener des pistes de réflexions les 27 premières personnalités invitées à participer à l'évènement par le commissaire général et François Bayrou dont la liste a été dévoilée ce jeudi. Parmi ces premières personnalités (une seconde liste est à venir): trois membres de l'Académie française, quatre officiers ou chevaliers de la Légion d'Honneur, un commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres et un prix Nobel... Ils seront à Pau au Palais Beaumont du 22 au 24 novembre prochains.

« Pour cette 6ème édition nous proposons le plateau le plus riche et le plus intéressant » , se félicite le Maire de Pau et créateur de l'évènement littéraire et intellectuel, François Bayrou. Un évènement dont le succès ne se dément pas. L'an dernier plus de 30 000 visiteurs s'étaient penchés sur le thème « Demain un autre monde ? » aux côtés de 40 personnalités prestigieuses. Un chiffre qui devrait encore grimper puisque la salle de l'ancien casino a été aménagée en salle de conférence pouvant recevoir jusqu'à 600 personnes, relève François Bayrou.

Mais plus que les chiffres, c'est bien la qualité des interventions qui ici prédominent. Cette année, seront donc présents les philosophes, poètes ou écrivains Sylviane Agacinsky, Tahar Ben Jelloun, Geneviève Fraisse, Alain Finkielkraut, Marek Halter, Amin Maalouf, Erik Orsenna, Nathalie Sarthou-Lajus et Paule Constant, l'historienne Hélène Carrère D'Encausse ainsi qu'un plateau de journalistes pour un débat autour des médias : Maurice Szafran, David Pujadas, Laurent Mauduit, Nicolas Domenach et Julian Bugier.

Marion Bartoli, Jean-Pierre Chevènement, Eric Dupont-Moretti,...

Parmi les autres personnalités annoncées ce 24 octobre, la joueuse de tennis Marion Bartoli, le chanteur Marcel Amont accompagné de son fils l'auteur Mathias Miramont, le pianiste Jean-Philippe Collard et son piano, les hommes politiques anciens ministres Jean-Pierre Chevènement et Brice Lalonde, le médecin urgentiste et écrivain Patrick Pelloux, les avocats François Sureau et Eric Dupont-Moretti, le juriste Denys de Bechillon.



A noter également la présence à Pau, pour des interventions sur la spiritualité la présence de Monseigneur Claude Dagens, Evêque émérite d'Angoulême ainsi que Tarq Oubrou, Imam de Bordeaux.



Enfin, « l'invité qui est peut-être le plus inconnu de la liste, mais qui marquera sans doute le plus ces rencontres » selon Philippe Lapousterle et François Bayrou : le prix Nobel de Physique Gérard Mourou, déjà présent à Pau le 10 octobre dernier pour la conférence inaugurale de l'UPPA. Un « extraordinaire personnage, poétique, imaginatif et d'une intelligence incroyable, qui non seulement invente la science de demain mais sait aussi la rendre passionnante ».



Entrée et libre et gratuite

Inscriptions: www.lesideesmenentlemonde.fr / 05-59-27-27-08 / Office de tourisme de Pau



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr