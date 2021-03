Culture | Talence : Olivier Specio expose la société animale

18/03/2021 | Le Forum des arts & de la culture accueille pour deux mois l'exposition Olivier Specio. 90% des oeuvres présentées ont été créées uniquement pour l'évènement.

Le service culturel et le Forum des Arts & de la Culture lancent la deuxième édition du Parcours Arts & Sciences #2 de la saison. Pour l’occasion, l’Olivier Specio propose une exposition durant deux mois. Une exposition qui mêle animaux et portraits. Toujours pas ouvert au public, nous avons eu la chance d’en faire le tour, et on espère que vous aurez aussi cette chance !

Sculptures en céramique, peintures grands formats, tapis, gravures, dessins… cette exposition met en lumière les différents talents d’Olivier Specio. Sur les deux étages du Forum des arts et de la culture, vous retrouverez une exposition exclusive. 90% des oeuvres ont été créées exclusivement pour l’occasion. Ce travail autour de la société animale est dans la continuité du travail de l’artiste et montre la part d’animalité qui se trouve dans l’être humain. Il dessine beaucoup les enfants qui pour lui, représentent le mieux cette part d’animalité.

Les sculptures en céramique ont cuit dans les ateliers de l’association LaSSSo (association pour le développement des pratiques artistiques), à Talence. Posées sur du charbon ou mises en relation avec d’autres oeuvres, ces sculptures représentent elles aussi le lien entre l’homme et l’animal. Mais ce qui frappe aux yeux en arrivant, c’est le format des peintures. Impressionnant. Ce qui marque aussi, c’est de voir la différence, selon que l'on regarde l’oeuvre de près, ou de loin. De près, on remarque des traits vifs, soulignés. Et plus on recule, plus le dessin prend du sens. Dessiné sur de la toile de chanvre, des reflets apparaissent et une magie opère. On ne va pas tout vous dire, on vous laisse découvrir cela de vos propres yeux ! En tout cas, on l’espère !

On peut croire que ce travail est le fruit bénéfique du confinement. Mais pour être honnête… pas vraiment. « De manière générale je produis énormément pour arriver à trouver des nouvelles choses. Avec le Covid, c’est vrai que j’ai eu le temps, mais ça peut avoir un mauvais côté... », explique Olivier Specio. « Le plus important se passe dans l’atelier mais la monstration termine le travail. » Certains lieux de culture ont fait le choix des visites virtuelles, mais l’enseignant d’arts plastiques est clair : rien ne remplace une confrontation avec une oeuvre. « Une peinture, ce n’est pas une image, sinon, ça serait une photo. » Le Forum des arts et de la culture a mis en place une médiation, avec des oeuvres prêtées par l’artiste, dans des écoles Talençaises. « C’est génial de faire ça, c’est une action en plus, mais il faudrait vraiment qu’ils viennent voir l’exposition. » Olivier Specio reste démuni face à cette « absurdité » de maintenir fermer les lieux de culture alors que les galeries privées sont ouvertes.



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Aqui.fr