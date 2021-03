Culture | Théâtre de Gascogne: clap de fin sur la saison en cours pour préserver la prochaine

17/03/2021 | Mettre un terme anticipé à la saison en cours n'est pas un acte de résiliation mais "de prudence et de projection" explique le directeur du Théâtre de Gascogne

Le Conseil d'administration du Théâtre de Gascogne, scène conventionnée d'Intérêt National à Mont-de-Marsan, s'est tenu la semaine dernière. « Sur proposition de l'équipe dirigeante il a été acté de mettre un terme à la saison 2020-2021. La décision a été prise à l'unanimité du Conseil d'administration un peu la mort dans l'âme mais en responsabilité », annonçait ce 16 mars Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan et Président de l'agglo, lors d'une conférence de presse. Mais de préciser dans la foulée, « ce n'est pas un abandon, il faut garder espoir !». Au même moment, dans le centre de Mont-de-Marsan, une petite centaine d'artistes et intermittents du spectacle se sont retrouvés au Molière – une des 3 salles du Théâtre Gascogne - pour, justement, demander la réouverture des salles de spectacle.

Il y a un an, le rideau se baissait, il a été rouvert un peu, puis à nouveau rebaissé. Nous avons rivalisé d'imagination pour frustrer le moins possible les spectateurs. Mais cela fait un an qu'on construit, qu'on déconstruit, qu'on reconstruit ; un an qu'on programme et qu'on déprogramme... Ça n'a pas de sens d'écrire tous les 15 jours à nos spectateurs et abonnés pour annoncer des annulations et mettre en place des remboursements », expose Antoine Gariel, le directeur du Théâtre. Alors face à l'absurde, et la seule certitude de l'incertitude d'une réouverture, la décision radicale d'annuler l'ensemble des spectacles grand public programmés jusqu'en juin 2021 a fini par s'imposer.



"Arrêter de courir le risque de la déception continue"

D'autres structures, à Toulouse notamment, s'étaient résolues à ce choix dès le mois de janvier. « D'annonces en annonces, on avait toujours la tentation d'y croire. Mais désormais on a décidé d'arrêter de courir le risque de la déception continue pour plutôt travailler à transformer toutes les formes que l'on pouvait garder », détaille Antoine Gariel qui insiste « ce n'est pas une démarche de résignation mais plutôt de projection et de prudence ».

En effet, complète Charles Dayot, outre l'objectif de mettre fin aux déceptions à répétition du public et des artistes, « cela permet d'avoir une campagne de remboursement clarifiée par rapport aux publics, mais aussi d'avoir une meilleure visibilité sur le budget de la structure, entre dépenses et recettes ». En clair, « ça permet d'envisager et de financer la saison à venir plus sereinement, en y intégrant aussi les annulations de cette saison ». Avec cette décision, « l'équilibre économique du Théâtre de Gascogne est préservé, et ainsi, le jour où l'on pourra reprendre, on pourra le faire à fond », synthétise Antoine Gariel.

Saison estivale: "des solutions sont à l'étude"

Si l'annulation de la fin de la saison concerne les spectacles prévus jusqu'en juin, les autres formats tels les représentations et interventions dans le cadre scolaire notamment, ou les soutiens aux artistes via les résidences ou encore la présentation d'oeuvre dans le cadre d'une journée professionnelles sont quant à elles maintenues.

De même, le Théâtre de Gascogne veut aussi rester combatif et volontaire pour la saison estivale, « des solutions alternatives sont à l'étude ». Le dispositif du Mobyl Art (scène itinérante de plein air) reprendra sa route dans les communes de l'agglo à la rencontre des habitants, et fin août le Gascogne Tour, proposera une programmation artistique dans les communes de l'agglomération.

Les responsables n'excluent pas non plus, de recourir aux arènes montoises comme scène de spectacle, en plus du concert symphonique de The Inspectors Cluzot avec l'orchestre de Pau, qui y est d'ores et déjà ( et à l'heure actuelle encore...) prévu pour le 13 juillet. L'expérience a déjà été tenté avec succès l'an dernier pour l'accueil de 3 spectacles. Mais pour tout cela encore certaines incertitudes règnent, à commencer notamment par le couvre-feu ou encore le conditionnement sur les jauges. Ce tentant prgoramme estival reste encore à confirmer dans sa tenu et ses modalités, au regard de prochaines et éventuelles annonces gouvernementales.

A ce sujet le Maire de Mont-de-Marsan, s'est dit « prêt à expérimenter tout format ou formule de reprise adapté au contexte sanitaire [...] Cela fait un an que le spectacle nous manque, nous sommes tout à fait capable de pouvoir assurer une sécurité sanitaire meilleure que dans certains endroits où l'on fait ses courses ! » a-t-il ansi affirmé comme un écho aux revendications de plus en pluis appuyées du monde culturel dans son ensemble.

Infos pratiques :

Pour les remboursements des spectacles annulés, il s'agit de renvoyer les billets avant le 30 avril 2021 (y compris pour les spectacles reprogrammés la saison prochaine) par courrier au Théâtre de Gascogne ( Théâtre de Gascogne - le Pôle - Annulation spectacle -190 avenue Camille Claudel - 40280 Saint-Pierre-du-Mont ) accompagnés d'un RIB. Les remboursements se feront par virement. Les spectateurs peuvent aussi faire le choix d'offrir leur place à la structure, autrement dit de ne pas demander de remboursements.

Plus d'infos : 06.19.04.14.85 et mail : boutique.culture@theatredegascogne.fr



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr