Culture | La Rochelle : top départ du festival de fiction TV!

11/09/2019 | Le festival de fiction télévisée de La Rochelle se tient du 11 au 15 septembre dans la vielle ville, avec 44 œuvres en compétition.

Le festival de fiction TV ouvre ses portes ce soir avec la traditionnelle cérémonie d’ouverture à La Coursive, avec la projection en avant-première d’Un Homme ordinaire (A Perfect Man), de M6, avec Emilie Dequenne et Arnaud Ducret. Pour cette édition, 44 fictions télé (séries et téléfilms) sont en compétitions dans 14 catégories – meilleurs séries en 26, 52 et 90 min, téléfilm, programmes courts, fictions web – dont 8 prix « classiques » récompensant le meilleur acteur/actrice, scénario, musique… Elles sont toutes à découvrir en avant-première dans les cinémas Olympia et Dragon, ainsi qu’à La Coursive.

Parmi les avant-premières hors compétition très attendues, on notera Les Petits Meurtres d’Agatha Christie. L’hilarant trio Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir et Elodie Frenck revient avec une enquête en mode comédie musicale, dans Un Cadavre au petit déjeuner (jeudi à 15h au Dragon). A noter également, le retour de l’inaltérable Inspecteur Barnaby, avec une enquête dans le milieu du cinéma (samedi à 10h30, suivi d’une rencontre avec l’équipe). Les aficionados de Plus Belle la vie ne manqueront la suite des aventures de leurs héros, qui fêtent cette année les 15 ans d’existence de la série (samedi à 14h30 au Dragon). Rendez-vous ensuite sur le port pour les traditionnelles séances photos et dédicaces.

Les Sauvages, avec Roschdy Zem / credit Copyright CPB FILMS/ SCARLETT PRODUCTION /CANAL+

Du côté des nouveautés, on ne manquera pas d’aller découvrir Le Bazar de la Charité (saison 1, épisodes 1et 2), avec Audrey Fleurot et Josiane Balasko. Cette mini-série (8x52min) plonge les spectateurs dans la haute société parisienne de la fin du XIXe siècle, et suit le destin romanesque de trois héroïnes enquêtant sur l’incendie meurtrier du fameux bazar de la Charité (jeudi à 21h à La Coursive). Autre film très attendu, par la profession notamment, Les Sauvages, dernier né de Rebecca Zlotowski (saison 1, épisode 1). On retrouve Marina Foïs et Rochdy Zem dans une intrigue politique, au cœur d’une élection présidentielle. Vengeance, lutte fratricide et manipulation sont au programme de cette série de 6 épisodes de 52 min (samedi à 17h à La Coursive). Un Homme ordinaire, présenté lors de la cérémonie d’ouverture et le vendredi (à 10h30 au Dragon) devrait également tenir ses promesses : une famille bien sous tout rapport est retrouvée morte enterrée sous sa terrasse – la mère, les quatre enfants et leurs deux labradors. Il ne manque que le père, qui semble volatisé dans la nature. Toute ressemblance avec un fait-divers connu ne serait que le hasard…Ou pas. Les faits divers n’ont pas manqué d’inspirer les scénaristes cette année. On retrouve ainsi mis en scène l'histoire de la véritable disparition de la jeune Laetitia Perrais, retrouvée morte en 2011. Laetitia, de Jean-Xavier Lestrade, avec Noam Morgenszterne (de la Comédie française) et Alix Poisson, suit l’enquête de la gendarmerie jusqu’à l’arrestation de son assassin Tony Meilhon (samedi à 11h30 à L’Olympia). A voir également : Mytho. Marina Hands y incarne une mère et épouse modèle en surface qui se met à mentir pour retrouver l’attention des siens, jusqu’à l’irréparable (vendredi à 11h au Dragon).

Le Village du FFTV permettra également de découvrir en avant-première la suite des séries fétiches des fans du petit écran, comme Demain nous appartient (samedi à 11h), Un si grand soleil (samedi à 14h45), Plus belle la Vie (samedi entre 11h et 16h30), Les Mystères de l’Amour (vendredi à 16h).

Le programme ici

Les réalisateurs et acteurs présents :

Valérie Karsenti, François-Xavier Demaison, Audrey Dana, Aure Atika, Clément Remiens, Eden Ducouran, Jean-Hugues Anglade, Anne Marivin, Marina Hands, Arnaud Ducret, Emilie Dequenne, Julie de Bona, Camille Lou, Audrey Fleurot, Elodie Frenck, Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Mathieu Demy, Antoine Duléry, Clémentine Celarié, Sam Karmann, Kad Merad, Philiipe Rebbot, Fred Testot, Jonathan Lambert, Nicolas Gob, Eleonore Bernheim, Thierry Neuvic, Cécile Rebboah, Claire Nadeau, Medi Sadoun, Laurence Arné, Felix Moati, Noemie Lovsky, Amelle Chahbi, Eva Darlan, Linh-Dan Pham, Elodie Fontan, Vincent Rottiers, Yannick Choirat, Louise Monot, Waly Dia, Vinnie Dargaud, Guy Lecluyse, Guillaume Bouchède, Xavier Robic, Adèle Wismes, Philippe Lefebvre, Theo Fernandez, Sebastien Chassagne, Patrick Puydebat, Vanessa Demouy, Alexandre Brasseur et bien d’autres.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : FFTV