Culture | "Un air de vacances" à Pau : pas de repos pour le festival des arts de la rue

09/08/2022 | Du 12 au 15 août Un air de vacances flotte sur Pau. Des vacances animées par les arts de la rue !

Des musiciens, des cupidons, des naufragés et même un trio un peu louche de membres d'une secte, voilà un petit échantillon de l'étrange galerie de portraits qui s'apprêtent à déambuler du 12 au 15 août dans les rues de Pau, dans le cadre du festival gratuit « Un air de vacances». Des personnages souvent un peu déglingos, fantasques voire décalés, mais toujours drôles et hauts en couleurs, tout droit sortis de l'imagination des artistes et compagnie des arts de la rue présents pour l'occasion. Douze spectacles et vingt-six représentations sont programmés, autant de moments de plaisir et de rire assurés pour un public de 7 à 97 ans.

C'est la bonne nouvelle de cette édition 2022 du festival Un air de vacances : après deux éditions repliées sur un site unique en raison de la situation sanitaire, le festival réinvestit les rues du centre-ville de Pau du 12 au 15 août entre 17h et 23 h.

Ce sera l'occasion de croiser, entre autres, les Zykatok entre déambulation musicale et pause aux surprises humoristiques et clownesques, ou bien encore les Accord's Léoni à bord de leur triporteur motorisé, sonorisé et éclairé, pour une fanfare reprenant des chansons populaires française en mode « trash guiguette » !

Des jongleurs pas si gaffeurs

Autre compagnie présente au festival pour quatre spectacles différents : la compagnie Les Goulus, qui se fait pour devoir de faire rire aux éclats le public qu'il croise en France, mais aussi à l'étranger, où le spectacle « The horsemen », notamment, y a un certain succès. Il faut dire qu'il écorne gentiment l'image des Français, en reprenant les traits à peine caricaturaux que les étrangers nous prêtent volontiers. Les trois écuyers, (anti-)héros de ce spectacle ont tout pour plaire : ils sont arrogants, sûrs d’eux-mêmes, limite désagréables... « French attitude » et autodérision, ça ne fait jamais de mal !

Les Goulus, sont aussi à croiser à Pau, en membres d'une secte au service de la mauvaise foi et de la roublardise, ou encore en tenue de Cupidon, créateurs de rencontres amoureuses intempestives. L'amour d'ailleurs est aussi au programme du spectacle "Street coffee" où histoires sans fin, gags et improvisations s'enchaînent faisant de trois personnes du public les acteurs principaux d'une histoire d'amour interdite et un brin excentrique.

Dans la série « jongleurs pas si gaffeurs », rencontrez Lolo Cousins, le jongleur particulièrement adroit de maladresse de la Cie émergente mais aussi Barto le « gentil personnage » de la compagnie Epi « C » tout, qui ajoute à ses talents de jongleur lunaire (et un peu fou, il faut le dire), celui de mime-comédien-contorsionniste-équilibriste... Tout un programme !

Pour les amateurs de folie un peu plus sauvage et sportive, le duo des Frères Peneu, est fait pour vous ! Si vous êtes plus mer que caoutchouc, jonglerie et deux-roues, mais bien barrés quand même, filez voir "Les insubmersibles, duo pour les deux naufragés", en la personne du Capitaine Natacha et de son Premier en second Jacques Futrelle à bord de leur embarcation, chic... et innondée. C'est la compagnie Un de ces 4 qui écope.



Loterie itinérante et théâtre gourmand

Dans un autre style, « La Françoise-des-Jeux » interprétée par Pauline Delerue, de La Gazinière Compagnie, est à la croisée du théâtre d'objets et du théâtre de rue. Le spectacle se crée et se vit dans l'espace public autour de l'incontournable et ancien véhicule des campagnes : un Renault Express. Prenant la forme d'une loterie itinérante de proximité, La Françoise-des-Jeux va à la rencontre des grands et petits joueurs pour leur offrir du changement, une vie nouvelle et réaliser les rêves les plus fous !

Entre humour, cocasserie et gourmandise, les deux comédiennes, Dominique Chevaucher et Bénédicte Lafond, invitent quant à elles à une déambulation théatrale et gourmande, habillées toutes deux, de "robes-tables"... Tout un concept pour un voyage sonore, visuel et gustatif autour d'histoires, de poésies, de chansons, « où l'on mange, où l’on parle de nourriture, de petits et gros gâteaux, de soupe qu’on ne veut pas avaler, de lapin qui en a marre de manger des carottes, de confiture qui dégouline, de bonbons colorés ! ». De quoi se mettre l'eau à la bouche pour ne rien râter de ces quatre jours de spectacle de rues.

Programme détaillé :



Vendredi 12 août

• 18h-19h : ZYKATOK, Déambulation Musicale – Centre-ville

• 19h-19h45 : BARTO, Cie Epi “C” Tout – Place Royale

• 19h45-20h30 : ZYKATOK, Déambulation Musicale

• 20h30-21h15 : 1+1=3, Les Frères Peuneu – Hédas



Samedi 13 août

• 17h-17h30 : ZYKATOK, Déambulation musicale – Centre-ville

• 17h30-18h15 : STREET COFFEE – Place Clemenceau

• 18h15-19h : ZYKATOK - Déambulation Musicale – Centre-ville

• 19h-19h45 : THE HORSEMEN, Cie Les Goulus – Place Royale

• 19h45-20h15 : ZYKATOK - Déambulation musicale – Centre-ville

• 20h15-21h : BARTO, Cie Epi “C” Tout – Place Reine Marguerite

• 21h-21h30 : LES CUPIDONS, Cie Les Goulus / Déambulation – Centre-ville

• 21h30-22h45 : DESEQUILIBRE PASSAGER, La Cie émergente – Hédas



Dimanche 14 août

• 17h-17h30 : LES ACCORDS’LEON, Déambulation musicale – Centre-ville

• 17h30-18h15 : STREET COFFEE – Place Clemenceau

• 18h15-19h : LES ACCORDS’LEON, Déambulation Musicale – Centre-ville

• 19h-20h15 : DESEQUILIBRE PASSAGER, La Cie émergente – Hédas

• 20h15-20h45 : LES KRISHNOUS, Cie Les Goulus / Déambulation – Centre-ville

• 20h45-21h45 : LA FRANÇOISE DES JEUX, La Gazinière Cie – Place Royale

• 21h45-22h15 : LES ACCORDS’LEON, Déambulation musicale – Centre-ville

• 22h15-23h : THE HORSEMEN, Cie Les Goulus – Place Clemenceau



Lundi 15 août

• 17h-17h30 : LES ACCORD’S LEON, Déambulation musicale – Centre-ville

• 17h30-18h15 : A TABLE ! Cie de l’une à l’autre – Place Reine Marguerite

• 18h15-19h : LES ACCORDS’LEON, Déambulation musicale – Centre-ville

• 19h-20h : LA FRANCOISE DES JEUX, La Gazinière Cie – Place Royale

• 20h-20h30 : LES ACCORDS’LEON, Déambulation musicale – Centre-ville

• 20h30-21h30 : LES INSUBMERSIBLES, DUO POUR DEUX NAUFRAGES, Cie Un de ces 4 –

Hédas



Par Solène Méric

Crédit Photo : Emmanuelle Trompille