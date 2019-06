Culture | Un Institut Confucius s'installe à Pau en septembre

21/06/2019 | «Avec l'Institut Confucius Pau Pyrénées, Pau aura sa porte d'entrée sur la Chine», s'est satisfait le Maire de la ville François Bayrou à la sortie de l'AG constitutive de la structure

Il devrait voir le jour en septembre prochain dans le centre-ville palois, au numéro 9 de la Rue Valéry Meunier dans des locaux mis à disposition par la communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. L'Institut Confucius de Pau, aura, à l'image du réseau des 500 Instituts Confucius à travers le monde, la mission principale de promouvoir la langue et la culture chinoise dans la capitale béarnaise. Il sera le 17ème du genre en France, et le premier dans le Sud-Ouest, puisque « même Bordeaux n'en a pas » soulignait François Bayrou insistant sur la difficulté à intégrer ce réseau. Présentation avec cette structure à la fois « trait d'union et lieu de rencontre », entre culture chinoise et française, selon les mots de François Bayrou ce 21 juin.

Le futur Institut Confucius Pau-Pyrénées est porté par une association dont les membres fondateurs se sont retrouvés à la Mairie de Pau, ce vendredi, pour tenir leur assemblée générale constitutive. Autour de la table : l'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, la Ville de Pau, le Rectorat, l'Université de Pau et de Pays de l'Adour et l'Université chinoise partenaire XISU, implantée dans la ville de XI'an. A la présidence, François Bayrou, qui n'en oublit pour autant pas sa casquette de Maire rappelant « la vocation de Pau à être une Ville ouverte sur le monde et identifiée par le monde ». Et, dans le cas présent, par la Chine, avec « ses 1,3 milliard d'habitants et son rôle à la fois économique, culturel, politique, géopolitique ou encore militaire à travers le monde »... Sans pour autant négliger de préciser que « ça ne signifie pas que nous oublions les débats démocratiques qui existent autour de la manière dont les pouvoirs sont organisés ».

Des tarifs plus bas que nulle part ailleurs

En attendant l'ouverture de l'Institut à l'automne, cette première réunion aura permis l'adoption d'un statut, de tarifs, d'un budget provisoire et la tenue de premiers échanges sur l'« ébauche d'un programme » en plus de ce qui constituera le cœur de l'activité de l'Institut : la promotion de la langue chinoise. Et, dès le mois de septembre 2019, des cours seront en effet proposés pour tous les niveaux et à tous les publics de 6 à 77 ans, ou plus. Ces cours seront assurés par des professeurs de langue maternelle chinoise, détachés de l'université XISU, et bien sûr formés aux pédagogie du chinois langue étrangère.

Côté tarifs, pour les enfants de 6 à 15 ans, 1h de cours par semaine sur 30 semaines, coûtera 100 €. Quant aux adultes, dès 16 ans, le prix pour 2 heures de cours par semaine sur 30 semaines sera de 200€, soit dans les deux cas, environ 3€/h. Autrement dit « des tarifs plus bas que les plus bas de tous les tarifs des Instituts Confucius de France », ponctue François Bayrou. En outre, un tarif réduit à 100€ sera appliqué pour les étudiants de l'UPPA, et son personnel ainsi que pour les demandeurs d'emploi. Une réduction est aussi prévue pour les fratries. Si les inscriptions seront ouvertes en septembre, des préinscriptions sont déjà possibles par mail (confuciuspau@agglo-pau.fr).



Ateliers, expositions, conférences sur la culture chinoise

Au-delà des cours de langue, des ateliers culturels, artistiques mais aussi de cuisine seront également régulièrement organisés par l'Institut, de même que des expositions (peinture, calligraphie, artisanat chinois...) ou encore des conférences au rythme mensuel sur des thématiques variées. Autant d'événements et animations qui se tiendront dans les locaux de la rue Valéry Meunier mais aussi régulièrement « hors les murs » à la médiathèque, à l' Université, dans des centres culturels, etc. Autre temps fort de la vie de l'institut, le Nouvel an chinois, et ses traditionnelles parades et festivités sur le site des Halles de Pau. L'Institut pourra également être partenaire ou facilitateur de voyages scolaires en Chine ou de poursuite de cursus universitaire en Chine au sein de l'Université XISU.

Les locaux futurs qui abriteronnt salles de cours et d'activité, seront aussi aménagés de manière à recevoir un espace médiathèque et un espace de rencontres et d'échanges. Et au fur et à mesure du développement de l'Institut, François Bayrou n'exclut d'ores et déjà pas « d'imaginer un siège plus vaste pour les années à venir... »



Une dotation de 130 000€ de démarrage fournie par la Chine

Pour l'heure le budget prévisionnel de démarrage est fixé à 163 600€. Celui-ci prend en compte le résultat estimé des activités qui seront proposées par l'Institut, les cotisations des adhérents (personnes morales et privées pouvant y adhérer _20€ pour les particuliers_), les subventions et notamment, pour le démarrage de l'Institut, une importante dotation du Hanban (130 000 €), l'Agence pour la valorisation de la langue chinoise qui pilote depuis la Chine, les implantations des Institut Confucius à travers le monde. En dehors de cette dotation de démarrage, la structure chinoise contribuera annuellement au budget de l'Institut Confucius Pau-Pyrénées. « Dans le budget, investissement et fonctionnement seront partagés avec le Hanban, qui participera à hauteur de 50% du budget. Ca permet ainsi à chacun, partenaires chinois et français, de garder sa liberté. », explique François Bayrou.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr