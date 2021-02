Culture | Un nouveau chapiteau pour Le Sirque à Nexon

01/02/2021 |

Après dix-huit ans de bons et loyaux services, le chapiteau du Sirque à Nexon, pôle national du cirque, a été démonté voilà deux ans pour laisser place à un vaisseau rectangulaire qui permettra aux artistes de jouer face au public. L’inauguration est prévue le 6 mai avec dix jours de fête circassienne et un nouvel événement, le Festival Multi-Pistes du 16 juillet au 29 août.

Voilà près de deux ans, le chapiteau du Sirque à Nexon était démoli afin d’accueillir une nouvelle structure unique, à la forme et aux couleurs renouvelées, dont la construction se termine dans le parc du château. Une toile Arlequin rectangulaire et une scène frontale caractérisent ce nouvel équipement qui sera inauguré le 6 mai, vingt ans après son prédécesseur. Son architecture a été repensée pour répondre aux attentes des artistes et séduire un public plus large. La piste ronde et les spectateurs assis en cercle font donc définitivement partie des images du passé. L’ancien chapiteau a cédé sa place à un vaisseau circassien sans équivalent imaginé par le cabinet d’architecture ADH basé à Bordeaux, en collaboration avec ABACA (Montpellier) et Épure (Nexon) pour un montant de 1,4 million d’euros.

Les travaux ont démarré au printemps dernier et après une interruption cet été pour l’organisation des spectacles, ils ont repris cet automne. Il reste à aménager l’intérieur, à installer les loges à l’arrière, le chauffage et à traiter les abords. « Le calendrier est respecté, il n’y pas de retard se félicite Martin Palisse, directeur du Sirque, ce chapiteau n’a rien à voir avec le précédent de par sa forme, il présente une scène de type plateau de théâtre et non plus une piste. Les gradins de 350 places assises offriront une visibilité parfaite à tous les spectateurs. L’isolation thermique et phonique permettra une utilisation toute l’année grâce à une double toile isolante. Un espace est réservé à la pratique amateur. Les enfants, les jeunes et les adultes bénéficieront d’une offre relevée pour les stages et l’école du cirque. »

Dix jours de fête pour l’inauguration

La commune de Nexon, maître d’ouvrage, a financé à hauteur de 250 000 €, soutenue par le Ministère de la Culture (520 000 €), la Région (470 000 €) et le Département de la Haute-Vienne (100 000 €). Cet équipement apportera une réponse aux nouveaux besoins grâce à une mise à jour du matériel scénique et à sa nouvelle scène adaptée aux conditions de représentation actuelle. « Nombre de spectacles de cirque contemporain sont créés pour l’espace frontal et non pour la piste assure le directeur, nous pourrons ainsi accueillir ces spectacles dans de très bonnes conditions avec la possibilité de travailler en hiver de manière confortable du fait de la performance thermique et malgré que ce soit un chapiteau. » L’inauguration est prévue le 6 mai avec dix jours de fête et quatre spectacles « IO » de Jani Nuutinen (solo de manipulation d’objets), « Le moindre geste » de Julia Christ avec Alice Rende (duo dansé de portés) et « Noir M1 » et « L’aérien » par Mélissa Von Vépy. Cet été, il n’y aura pas de « Route du Sirque » mais un nouveau grand festival, « Le Multi-Pistes », croisant cirque contemporain, musiques actuelles et arts visuels du 16 juillet au 29 août tandis qu’un nouveau rendez-vous est programmé pour décembre.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Le Sirque