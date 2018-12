Culture | Un Quizz pour être incollable sur le Pays basque et le Bordelais

29/12/2018 | Eric Becquet, ancien journaliste sportif, vient de sortir un jeu de cartes afin de connaître toutes les richesses de ces deux superbes régions

Éric Becquet appartient à la catégorie de journalistes touche à tout. De son passage du service sport du quotidien régional et "Métro", il a acquis la technique du rebond. Ainsi lui est venue l'idée de romancer son milieu et d'en écrire des polars. Cible de choix, les Girondins. La maison d'édition béarnaise Cairn édite "Le 9 Bordelais était chargé". Puis ce Basque de cœur et d'adoption, depuis Ustaritz où il a posé ses valises, se lance dans l'élaboration d'un Quizz, sur ses deux havres préférés, Bordeaux et le Pays basque. Cocktail de journalisme d'investigation et de documentation.

Question 1. "J'ai été construite sur un ancien château médiéval vers 1625, puis améliorée en 1640"...... Question 4. "Ma ville est un passage obligé du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle"...... Saint-Jean-Pied-de-Port... Évidemment.



Question 1. "Je suis né à Bordeaux le 23 juin 1910 et morts à Lausanne le 3 octobre 1987....Question 5. C'est pendant l'occupation allemande que j'écris "Eurydice" et "Antigone" ... Jean Anouih.



Deux exemples de questions de ces deux Quizz de culture générale sur le Pays basque et Bordeaux que vient de publier Caïrn Edition, installée à Morlaas en Béarn. Un jeu de 110 cartes réparti en six thèmes; culture et tradition, Histoire, gastronomie, lieux/patrimoine, sport et deux spécificités géographiques, océan et littoral pour le premier et œnologie et vins pour le second. Cinq indices (de 1 à 5), du plus difficile au (presque) plus évident jalonnent le parcours du joueur. C'est le joueur qui utilise le moins d'indices qui est gagne la partie.

Ce questionnaire copieux et fort utile pour ceux qui voudraient démontrer à leurs amis et leurs connaissances qu'ils sont des guides avisés de leur région. Les deux versions ont été réalisées par un journaliste de 46 ans, Eric Becquet. Ancien étudiant bordelais et installé à Ustaritz et il a effectué un parcours atypique. Qui correspond d'ailleurs au profil de cette génération de journalistes qui traversent une période de transformation -parfois incertaine- des médias et les incite à prendre , en matière d'imagination et d'initiatives, quelques chemins de traverse. C'est le cas d'Eric Becquet.

Depuis janvier 2018, Eric a créé une Entreprise unipersonelle à responsabilité limitée (EURL) « Argia Concept » (Lumière en basque). Son but? Des contenus éditoriaux et rédactionnels pour des sites internet. Ce que l'on appelle de la rédaction SEO (Search Engines Optimisation), « C'est une nouvelle forme de débouchés professionnels pour des anciens journalistes, explique-t-il. En rapport avec les éditions Cairn et Jean-Luc Kerebel leur fondateur, éditeur de mes deux premiers polars, qui avait testé un Quizz sur les Pyrénées et en discutant on s'est dit pourquoi ne pas le décliner sur d'autres zones géographiques." .





Journaliste sportif et auteur de polars...sur les Girondins

Éric commence sa carrière à "Sud Ouest", de Bordeaux au Pays basque. "Mais comme je ne voyais pas de perspective d'embauche au quotidien régional, j'ai signé pour le journal gratuit "Métro" à Bordeaux. Métro cherchait deux journalistes à plein temps à Bordeaux, de 2004 à 2009. En 2009 l'agence de Métro Bordeaux a fermé faute de publicité. Ils m'ont proposé d'intégrer Métro Paris fin 2009, j'ai refusé. Le réseau a fait que j'ai été pris à Europe 1 de mai à novembre 2009 pour suivre les Girondins de Bordeaux, ce que je faisais aussi pour Métro et "Sud Ouest" pour lequel il a suivi les péripéties du Biarritz Olympique à l'époque de sa splendeur?



« Quand j'étais en 2006 envoyé spécial pendant sept semaines à suivre l'équipe de France à la Coupe du monde en Allemagne, j'ai commencé à cogiter sur un scénario autour du foot. J'avais écrit trois synopsis autour du foot et de ses travers, le dopage, prostitution et le hooliganisme, sur Paris aussi. Dans un certain sens le foot est un reflet de la société avec ses bonnes et ses mauvaises choses. Et c'est ainsi que j'ai commencé en 2009 à rédiger le premier ouvrage, « Le 9 Bordelais était chargé ». En 2014 pour Sud Ouest j’ai écrit un article sur un bouquin écrit par le Basque de Saint-Jean-de-Luz Jacques Garay et dans la discussion il était apparu que l'éditeur palois Jean-Luc Kerebel, des éditions Cairn, cherchait d'autres romans polars autour de la région et dans les milieux sportifs. Je l'ai contacté, j'ai mis trois mois à le reprendre et la semaine d'après sur un salon du livre. Il m'a dit on y va et il est sorti en avril 2015 et présenté à l'Escale du livre de Bordeaux. J'ai alors embrayé sur le deuxième "Mauvais passe pour le 10, autour de la prostitution et qui a pour cadre Bordeaux et le Pays basque. Le troisième est actuellement en préparation et il est sur le thème du hooliganisme et des paris sportifs."



Pour autant, Éric n'a pas mis ses quizz entre parenthèses. "Je travaille sur un nouveau questionnaire thématique sur le Bassin d'Arcachon qui devrait sortir en février et cette fois il s'ouvre sur les sites naturels, comme le Cap Ferret. Sur ce dernier j'ai bénéficié de l'aide précieuse de ma femme Ludivine qui est Arcachonaise.

Quizz Bordeaux et Quizz Pays basque. Editions Cairn, 14, rue des Bruyères Moorlaas; tel.05 59 98 84 89. www.editions-cairn.fr 13,50 €



Par Félix Dufour

Crédit Photo : F.WD.