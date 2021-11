Culture | Une fin d'année riche pour le groupe occitan Peiraguda

18/11/2021 | Peiraguda, le groupe occitan du Périgord va sortir au mois de décembre, une intégrale, une anthologie et un disque avec une apparition de Francis Cabrel

Cette fin d’année 2021 sera riche en événements pour l’un des plus célèbres groupes occitan, Peiraguda implanté en Dordogne. Il est constitué actuellement par Jean Bonnefon, Patrick Salinié, Jacques Gandon, Laurent Chopin et Patrick Descamps. Le groupe, créé en 1978, chante exclusivement en occitan et choisit une orientation musicale résolument folk (deux guitares, deux chants, une basse) pour la large majorité de ses chansons. Peiraguda sort un nouveau disque et un livre qui reprend tous les textes de leurs chansons au mois de décembre.

Le groupe occitan Peiraga, implanté en Périgord n'a pris une ride en un peu plus de quarante ans d'existence. Si la composition du groupe a évolué, au fil des décennies, Jean Bonnefon (guitare, chant, composition), Patrick Salinié (guitare, chant, composition), deux des fondateurs, et aujourd'hui accompagnés de Jacques Gandon (guitares et choeurs), Laurent Chopin (batterie), Patrick Descamps (basse et accordéon) évoquent une actualité en cette fin d'année riche en événements.

La surprise Cabrel en cadeau

Peiraguda va sortir en association avec Novelum et l’Institut d’études occitanes du Périgord, IEO, une anthologie des textes de leurs chansons avec traductions et partitions (20 euros). Ce livre reprend les textes de 103 chansons, en occitan et en français, enrichis d'anecdotes et de quelques accords pour ceux qui voudraient les plaquer sur une guitare ou un piano. La parution est annoncée pour le courant du mois de décembre, aux éditions Novelum IEO Perigord. Le lecteur pourra y retrouver les anciennes chansons du groupe et aussi les derniers écrits. Ce n'est pas la seule actualité du moment, avec la sortie d'un triple album regroupant cinquante-sept chansons enregistrées et/ou jouées sur scène entre 1978 et 2015, (16 euros).



Le groupe sort aussi un nouveau disque de 11 titres studio et trois enregistrés en public (16 euros). Ce nouveau disque baptisé Caminarem comprendra une chanson inédite en occitan avec Francis Cabrel. "C'est la première fois, que Francis, qui est un ami chante en occitan, je me suis rendu chez lui pour l'enregistrement", souligne Jean Bonnefon. Ce CD comporte aussi un hommage à Claude Nougaro avec la chanson "O Tolosa", avec l'accord de la famille du chanteur disparu. Il comportera trois morceaux enregistrés en public les 13 et 14 octobre 2017 au Centre culturel de Sarlat (24) à l’occasion de l’anniversaire des 40 ans du groupe. Dans son nouveau disque le groupe rend aussi hommage à Claude Marti, l’un des plus célèbres chanteurs occitans, âgé de 81 ans.

En parallèle, les concerts en public reprennent pour le groupe : l'un est programmé le 11 décembre à la salle des fêtes de Rampieux, près de Beaumont.

Souscription possible sur https://peiraguda.com/



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr