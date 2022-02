Culture | Yvard, un groupe de rock français engagé aux accents du Sud Ouest

16/02/2022 | Formé en 2016, Yvard est un groupe de rock français. Fervent défenseur de la langue de Molière, il dévoile une vision engagée et désabusée de notre époque.

Yvard est un groupe de rock français, originaire du Sud Ouest. David M.Thurisaz au chant et à la guitare et Kris Yera (basse) font le pari de faire du rock en Français. Pour les deux amis qui ont parcouru le monde pendant des années, période marquée par des moments douloureux, la musique est devenue une thérapie. Dans leur style musical, on y retrouve inévitablement des références à Noir Désir. Quant aux textes, dans une langue de Molière revendiquée, ils mettent en lumière les enjeux de notre société, avec une noirceur réaliste. Leur premier album "Dommage collatéral" est annoncé pour mars.

David M.Thurisaz et Kris Yera, deux amis de jeunesse ont parcouru le monde au gré de leur activité professionnelle antérieure. De cette longue période, ils gardent à l'esprit des moments forts, parfois douloureux. Pendant leurs jeunes années, ils ont été baignés par les Garçons bouchers, et surtout Noir Désir. Au gré de leurs pérégrinations, ils se retrouvent en 2016 et fondent le groupe Yvard, à la fois une façon de rendre hommage à un ami de Nouvelle-Calédonie et un nom inspiré des légendes celtes et bretonnes.

La musique comme une thérapie

David tombé amoureux du Périgord et de son village dans le Bergeracois où il a trouvé son havre de paix, ne renie pas pour autant ses origines bretonnes. Kris a trouvé son refuge sur le bassin d'Arcachon. Pour les deux compères aujourd'hui quadragénaires, la musique a toujours fait partie de leur vie. "Aujourd'hui, la musique est devenue une thérapie, elle me permet de me reconstruire suite à un passé assez compliqué et à des expériences de vie douloureuses", indique David.

David M. Thurisaz est auteur, compositeur et interprète. Il revendique une chanson réaliste tout autant qu'être un ardent défenseur de la langue française. Son association avec Kris Yera devient une évidence en 2016. Ce dernier a déjà acquis une renommée au-delà des frontières sur les scènes électro. "Yvard, c'est au final l'histoire de la croisée des chemins d'hier et d'aujourd'hui, pour construire un futur commun", poursuit l'interprète.





Langue de Molière





C'est ainsi qu'en 2016, un premier EP baptisé Vue d'Ici naît dans les studios de Kris Yera. Bercés d'influences rock, David et Kris font leurs premières armes sur les scènes locales de la région. Tous deux revendiquent un rock qui respire la langue de Molière. En 2020, Yvard affûte son univers électrisant et réussit le défi d’un mélange subtil alliant l’analogique et le numérique. Le duo casse ses codes et met en place une nouvelle structure musicale. L’évolution vers un rock nouvelle génération, dans l'air du temps. "Mon but est de conter des histoires, tout en amenant les gens à la réflexion, par exemple "O Marianne", aborde le thème de l'exode migratoire, le "Temps est assassin", évoque l'histoire d'un couple que les années ont plombé, "Jana" est le parcours d'une femme abusée par ses conquêtes, "Le roi s'endort" apporte une réflexion suite au mouvement des gilets jaunes".

Un premier album

Les textes profonds et réalistes font toujours référence à une expérience et font écho à l'actualité. La voix écorchée de David imprime une vision engagée et désabusée de notre époque, empreinte de noirceur réaliste. En juin 2021, le groupe sort un premier single avec O Marianne, en septembre 2021, un EP de cinq titres baptisé Enraciné qui délivre un rock punch, influencé par les années 90. On y retrouve encore et toujours des références à Noir Désir, qui a marqué cette période. Le mois dernier, est sorti le single Kalashnikov.

"Notre premier album est programmé pour mars, il aura pour titre "Dommage collatéral". Il sera distribué sur toutes les plateformes de téléchargement numériques légales. Le groupe travaille avec un distributeur indépendant "Chez Simone", implanté à la Réole et ne manque pas de projets. La sortie d'un clip est prévue pour le printemps. Il sera tourné en Dordogne. Le duo prépare une première tournée en live dans les salles de la région et dans toute la France.

Plus d'infos sur le site officiel



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo :