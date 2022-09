Economie | 1Pacte, "Cercle des entrepreneurs responsables" voit le jour en Nouvelle-Aquitaine

30/09/2022 | Romain Massiah (Adviso Partners), François Cavalié (Aquiti Gestion), Alexandre Adrian (Fidal), Stéphane Kolb (BP Aquitaine Centre Atlantique) et François Marcon (Kalane) lors du lancement d'1Pacte.

Face au défi climatique, cinq acteurs du monde du conseil et de la finance de Nouvelle-Aquitaine -Stéphane Kolb (Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique), François Cavalié (Aquiti Gestion), Romain Massiah (Adviso Partners), Alexandre Adrian (Fidal) et François Marcon (Kalane)- viennent de lancer à Bordeaux 1Pacte, un « Cercle des Entrepreneurs Responsables » destiné à tous les entrepreneurs néo-aquitains qui souhaitent chercher collectivement des solutions pour changer de modèle économique.

Ils étaient près de 200, majoritairement chefs d'entreprises de PME, TPE et ETI à avoir répondu à l'appel des fondateurs d'1Pacte pour assister fin septembre au Palais de la bourse de Bordeaux, à la soirée de lancement de ce Cercle des Entrepreneurs Responsables. « Tous les cinq, on partage dans nos métiers, dans nos façons de travailler, une approche très orientée sur le développement durable et sur la volonté de respecter un certain nombre d'objectifs tels que la lutte contre le réchauffement climatique ou préservation de la biodiversité. Et nous avons le désir d'y associer le monde économique néo-aquitain, non plus autour du partage des enjeux mais autour de la nécessaire transformation de nos business models », explique Stéphane Kolb directeur adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

Dans l'urgence climatique

« Le climat qu'on connaîtra en 2050 est pratiquement déjà joué. Ce que nous jouons aujourd'hui dans les deux prochaines décennies, c'est surtout le climat après. A ce stade, il ne suffit pas de réduire nos émissions de gaz à effet de serre mais il faut aussi construire une économie de la résilience, de l'adaptation à ces impacts. Ce n'est pas une transition énergétique qu'il nous faut faire, c'est une véritable transformation », explique Christian de Perthuis, économiste et expert du climat depuis plus de 20 ans. Un point de vue que partage également son homologue Philippe Dessertine pour qui le modèle économique actuel n'est pas adapté à 8 milliards d'humains. Et en changer, « ce n'est pas trier ses ordures et avoir une voiture électrique, c'est vivre différemment, penser différemment notre mode de fonctionnement économique », précise-t-il.

« Le but d'1Pacte c'est de travailler sur la façon dont un dirigeant peut relever le défi de la conciliation entre la profitabilité économique et les limites planétaires. Et inventer ensemble les modèles économiques de demain. Nous voulons leur faire toucher du doigt ces grandes mutations et leur apporter les compétences techniques et un cadre de réflexion/construction qui leur permette d'initier leur propre feuille de route pour accomplir leur transition », poursuit François Marcon, co-fondateur de Kalane. Cercle ouvert à tous les dirigeants de Nouvelle-Aquitaine, quel que soit le secteur ou la taille de l'entreprise, 1Pacte va proposer des rencontres, des conférences et 4 ateliers sur 6 mois dont le premier, « Comprendre le nouveau contexte de l'entreprise au regard des enjeux environnementaux », aura lieu en novembre.

Contact : François Marcon (francois.marcon@kalane.com)

L'info en plus :

Pour accompagner les entreprises dans leur transition écologique, la Mairie de Bordeaux a lancé le 16 mai dernier une plate-forme axée sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises, (rse.bordeaux.fr)



Par Emmanuelle Diaz

Crédit Photo : ED