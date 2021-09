Economie | 50 000 offres de formation à découvrir en Nouvelle-Aquitaine

15/09/2021 | L’État et la Région Nouvelle-Aquitaine s'associent afin de proposer le Mois de la formation, opération qui se déroule du lundi 6 septembre au jeudi 30 septembre 2021.

Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ont présenté ce mardi 14 septembre, le Mois de la formation et se sont rendus sur le site logistique de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à Pessac. Dans le cadre de cette opération, du 6 au 30 septembre 2021, plus de 200 événements seront organisées afin de faire découvrir à ceux qui le souhaitent, 50 000 formations rémunérées pour des emplois qualifiés.

Selon Stéphane Cerveau, directeur régional de l’AFPA Nouvelle-Aquitaine, « le retour à l’emploi et la formation sont des outils essentiels pour la relance économique ». L’objectif de ce Mois de la formation est justement de permettre au plus grand nombre de personnes en situation de recherche d’emploi ou d’évolution professionnelle d’accéder à la formation, au travers de 50 000 formations rémunérées pour des emplois qualifiés. « C’est bien de pouvoir proposer des formations, mais c’est encore mieux de les rendre attractives pour ceux qui en ont besoin » explique le président du Conseil régional, « ce qu’il nous faut surtout réduire, c’est l’écart entre les personnes en recherche d’emplois et le nombre d’emplois à pourvoir ». Avis partagé par la préfète de la région, Fabienne Buccio, qui ajoute que « ce problème d’attractivité se répercute inévitablement sur l’entrée en formation et qu’il est essentiel de s’adapter à la demande afin que tout le monde puisse trouver ce qui lui correspond ». Pour répondre correctement à cette demande, et que les stages et formations proposées soient effectivement suivis, un des objectifs de ce Mois de la formation, Alain Rousset considère qu’il faudrait « écouter davantage la personne en recherche d’emploi, première concernée par les dispositifs mis en place ».



Rendre les formations plus attractives



Bien que, selon Fabienne Buccio, le taux de chômage ait plus baissé en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national, certains secteurs restent visiblement peu attractifs. « Les secteurs du bâtiment, de l’agriculture, du tourisme et de la restauration, et même celui de l’industrie pharmaceutique manquent de travailleurs » explique Stéphane Cerveau, directeur régional de l’AFPA Nouvelle-Aquitaine. En effet, « plus de 100 000 emplois sont disponibles dans la région, ce qui explique la nécessité de faire progresser le nombre de parcours de formation et d’augmenter significativement le niveau de qualification des chercheurs d’emploi et des jeunes entrants sur le marché du travail ». Pour cela, plus d’un milliard d’euros ont été investis par l’État et la région. Un levier important qui devrait permettre de « former davantage de chercheurs d’emploi, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que l’insertion dans l’emploi ».



Pour découvrir les 200 événements et rendez-vous proposés dans le cadre du Mois de la formation : https://openagenda.com/ma-rentree-formation



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : CRNA