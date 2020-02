Economie | 57 entreprises accompagnées par le Réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine en 2019

04/02/2020 | Le Réseau national Entreprendre a été créé en 1986 à l'initiative d'André Mulliez. Il réunit les réseaux régionaux pour aider les chefs d'entreprise à la création d'emplois.

Avec 57 entreprises néo-aquitaines accompagnées en 2019, l'action du réseau régional a permis de créer et sauvegarder 582 emplois. Chaque année, le Réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine, affilié au réseau national, met en relation des créateurs ou repreneurs d'entreprise avec des chefs d'entreprise. Pendant deux ans au minimum, l'entrepreneur aguerri accompagne son lauréat, néophyte ou en reconversion, dans un projet de création d'emplois. Le Réseau Entreprendre est reconnu d'utilité publique par l’État depuis 2003.

« Pour créer des emplois, créons des employeurs. » La maxime d'André Mulliez, dirigeant charismatique du groupe Phildar dans les années 1980, demeure encore l'objet central du réseau qu'il a créé. Les chefs d'entreprise se sont appropriés l'outil constatant que « rien ne vaut le réseau ». Ils offrent donc leur expertise à d'autres entrepreneurs de tous âges et tous horizons souhaitant développer leur activité. Tant que le projet vise à créer ou maintenir des emplois, le Réseau Entreprendre est de la partie. « Nous aidons à acquérir les compétences nécessaires. Nous avons une responsabilité économique sur notre territoire. » démontre Jean-François Nardot-Peyrille, président de Réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine. Cette branche régionale s'est naturellement constituée en 2016 pour réunir les trois anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, en plus du bassin Adour regroupant la Bigorre, les Landes et le Pays Basque. Depuis, 600 entreprises lauréates ont été accompagnées grâce à « des heures de bénévolat » souligne Antoine Pontaillier. Les chefs d'entreprise accompagnateurs s'engagent en effet bénévolement dans les projets. En Nouvelle-Aquitaine, les prêts d'honneur accordés par le Réseau sont de 30 000 euros en moyenne par projet.

Réseau de très long terme

Car en plus de la mise en relation entre chefs d'entreprise, le Réseau Entreprendre octroie des prêts à taux zéro pour les lauréats candidats. Plus d'1 620 000 euros de prêts d'honneur ont ainsi été accordés en 2019. Le Réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine ne gagne pas d'argent sur ces transactions, fonctionnant uniquement avec les adhésions des entreprises, d'un montant d'environ 2000 euros pour l'année. Dans la région, 556 entreprises sont inscrites. Un maillage territorial d'envergure. « Un cercle vertueux et un réseau qui s'enrichit : c'est jubilatoire » note Joël Plissonneau, chef d'entreprise dans le Pays de l'Adour. Le réseau constitué repousse les limites du temps. Les entrepreneurs, accompagnés et accompagnateurs, gardent un lien bien après la seule période de deux ans. Et même les lauréats deviennent à leur tour conseillers. « 40% des membres du conseil d'administration du Réseau Entreprendre Aquitaine sont d'anciens lauréats » se félicite Ludovic Partyka, l'un des représentants.

Bassin d'emploi charentais-limousin

Les membres donnent bénévolement, parce qu'ils reçoivent beaucoup. A Rougnat (23), l'entreprise de filature de laines naturelles Fonty illustre une réussite de long terme. Son chef d'entreprise Benoit de la Rouzière est « parti tout seul » comme le rappellent les représentants du Réseau Entreprendre Limousin. Aujourd'hui cette Entreprise du Patrimoine Vivant compte 23 salariés, suite à un accompagnement par un chef d'entreprise d'imprimerie sur porcelaine. Rien à voir en apparence, et pourtant, ça fonctionne.

Le Réseau Entreprendre se tourne vers de multiples secteurs de l'économie : industrie, technologie, agroalimentaire, artisanat... Et est présent sur la totalité du territoire néo-aquitain. Une antenne en Creuse a été ouverte en 2019. Résultat : 15 chefs d'entreprise ont rejoint le groupement et 2 lauréats ont pour l'instant été accompagnés.

La volonté d'action se concentrent maintenant vers le bassin d'emploi charentais-limousin. Avec plusieurs entreprises en difficulté dans le secteur du cuir, des transports et de l'électricité par exemple, le Réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine veut identifier les porteurs de projet potentiels. La première expérimentation aura lieu fin février 2020 à Roumazières. De quoi étoffer encore un peu plus le réseau salutaire pour la création d'emplois dans la région.



Par Maxime Giraudeau

Crédit Photo : Maxime Giraudeau