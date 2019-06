Economie | 68 entreprises néo-aquitaines au Salon du Bourget

21/06/2019 | Jusqu’au 23 juin, le 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget accueille 68 entreprises de Nouvelle-Aquitaine…

A l’occasion du 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont érigé un stand commun au cœur du Hall 4, véritable vitrine de la richesse aéronautique de ces deux territoires. Là, 140 entreprises présentent leur savoir-faire, dont 68 de Nouvelle-Aquitaine touchant toutes les spécificités de ce secteur d’activité. @qui ! s’est rendu sur le tarmac de l’aéroport à la rencontre de ces entreprises qui font la renommée de la Région…

Au cœur du Hall 4, un stand commun entre les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie est érigé.

Là, 140 entreprises ont élu domicile pendant sept jours afin de promouvoir leur savoir-faire. Dans l’allée B, Claude Nilion et Pascale Seguineau conversent avec de potentiels clients. Tous deux sont dirigeants de l’entreprise TDCI située à Dangé-Saint-Romain dans la Vienne à quelques encablures de Châtellerault. C’est la troisième fois qu’ils se rendent au Salon du Bourget. Et cette année, la surprise y est de mise. « 2019 est un bon cru ! » s’enquit Claude Nilon. « Je sens de possibles retombées avec de potentiels clients. Certes, fin 2018 début 2019, le climat fut délicat, mais là ça reprend ! » TDCI est une entreprise qui propose découpage, sciage, usinage, fabrication et traitement inox. « En 26 ans d’exercice, l’activité a bien évolué ! » En effet, cette société qui compte dix salariés pour un chiffre d’affaires de plus d’1 million d’euros ne cesse de diversifier son activité pour répondre au mieux aux besoins de sa clientèle. « Nous avons plein d’idées. Au début, nous souhaitions concevoir des objets de luxe pour la table. Et puis les clients ont été demandeurs d’autres choses ce qui a fait évoluer notre travail. Nous découpons au jet d’eau (6 200 bars) ce qui nous permet de réaliser des commandes dans différents secteurs d’activités que ce soit l’automobile, l’aéronautique, le mobilier urbain et bien d’autres encore comme la découpe de tissu pour Aigle ». Au Salon, ils comptent bien attirer de nouveaux clients dans le secteur de l’aéronautique qui ne représente que 15 % de leur activité.



Toujours dans cette allée B, le stand de l’entreprise Ventana trône. Son siège est situé à Narcastet dans les Pyrénées-Atlantiques et emploie 450 salariés pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. Ventana Groupe est spécialisé dans la fonderie et l’usinage. Pour ce faire, elle possède trois sites dédiés à la fonderie à Audry (64), Toulouse et Hackas (Suède), ainsi que trois sites d’usinage à Narcastet (64), Argenteuil (95) et Taverny (95). 70 % de son activité se concentre sur les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’automobile. « Aujourd’hui notre activité évolue du fait notamment des innovations technologiques, souligne Vincent Taborin, chef des opérations. Elles permettent plus de précisions, un gain de temps et des coûts de production divisés par deux. Ainsi, nous obtenons nos produits sont de meilleure qualité. » Afin d’obtenir de la main d’œuvre qualifiée, l’entreprise se tourne vers des centres de formations pour embaucher des apprentis et « les garder par la suite ». Et si 2015 fut une année délicate du fait notamment du prix du pétrole, « aujourd’hui, nous assistons à une reprise notamment dans le secteur de l’hélicoptère. Au Salon, nous accueillions de potentiels clients étrangers ce qui prouve que le marché redémarre. »



En quête d'ingénieurs…

Quelques stands plus loin, Thomas Baraderie, manager et Alain Renaud directeur d’ES Laser située à Léognan en

Gironde viennent pour la première fois au Salon du Bourget. L’entreprise conçoit des machines Lasers industrielles personnalisées. « Il y a dix ans de cela, nous vendions 100 % de nos machines en France. Aujourd’hui, 40 % de nos ventes se passent sur le sol allemand ou suisse. Car les entreprises françaises ne veulent pas embaucher d’ingénieur. Elles préfèrent recruter des Bac Pro, car moins onéreux. Or pour se servir de nos machines un bon bagage de compétences est indispensable. C’est pour cela que nous nous tournons vers l’Allemagne et la Suisse, parce que dans ces deux pays, les entrepreneurs ne sont pas frileux à employer des ingénieurs. » En venant au Salon du Bourget, Alain Renaud espère rencontrer des entreprises ayant dans leurs rangs des ingénieurs pointus. Du reste, « un ingénieur s’est déjà rendu sur notre stand », précise, enjoué le directeur d’ES Laser. Fort de 45 salariés, l’entreprise possède un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros. « Mais sans l’Allemagne et la Suisse nous aurions déjà mis la clé sous la porte ! »



A quelques pas de là, ICM Industrie se tient prête pour accueillir le chaland. Entreprise niortaise de 160 salariés, son chiffre d’affaires est en perpétuelle progression. Il atteint cette année les 23 millions d’euros. « L’aéronautique est un secteur qui se porte bien ! » souligne Olivier Warin, responsable Grands Comptes. Fabricant de composants aéronautiques sur-mesure en matières plastiques et composites, ICM Industrie détient quatre sites d’usinage en France à Lyon, Paris, Nancy et Niort « afin d’être au plus proche de notre clientèle ». Du reste, un cinquième site existe à Casablanca, car « un de nos clients souhaitait avoir un site de production à ses côtés. Pour répondre à ses besoins nous nous sommes donc installés au Maroc. » Cette unité est spécialisée en aéronautique. Cette entreprise prodigue également des conseils en conception et usinage de pointe des matériaux haute performance et non ferreux.



Le Salon du Bourget est ouvert au public du 21 au 23 juin, l’occasion de découvrir toutes ces entreprises qui font la richesse de notre Région…



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR