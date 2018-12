Economie | Agen: 5 startups au sein de l’incubateur du Campus Numérique

23/11/2018 | A Agen, le Campus Numérique vient d’accueillir ses cinq premières startups.

Le 12 novembre est une date à marquer d’une pierre blanche ! En effet, le Campus Numérique situé à Agen a ouvert ses portes à ses cinq premières startups. Trois d’entre elles ont été lauréates du concours de juin dernier organisé par ce même Campus. Appli, box, site web, ces jeunes pousses touchent tout l’univers du numérique…

« Certes nous avons fait un pari un peu fou il y a quelques années de cela ! Mais c’était un pari intelligent ! » Jean Dreuil, vice-président du Conseil départemental et président de Campus Numérique n’est pas peu fier d’accueillir en ce 12 novembre les cinq premières startups de l’incubateur. « Oui Agen est enclavé entre Toulouse et Bordeaux, mais il y a de la place pour des innovations et le Campus en est un bel exemple ! », renchérit-il. Du reste, aujourd’hui, « les jeunes commencent à nous regarder, assure-t-il. Certains Toulousains et Bordelais sont même venus au Campus pour voir ce qu’il s’y faisait… De bon augure pour la suite ! »



Un accompagnement sur-mesure Cet incubateur de jeunes pousses est le prolongement du concours lancé en juin dernier où une quinzaine de projets avait candidaté. « Les plus prometteurs avaient été récompensés et identifiés pour rejoindre notre incubateur », souligne Damien Bizot, le directeur du Campus Numérique. Ces pépites sont accueillies entre six et douze mois, « l’ambition étant de réaffirmer leur projet et de voir où en est leur idée. » Ainsi, ces chefs d’entreprise en devenir bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure et notamment de conseils technologiques grâce à la présence d’In’Tech sur place mais aussi du cluster Inoo qui « leur apporte des outils de développement afin de les faire décoller », précise Guillaume Maison, co-responsable de ce cluster.



Box, site web, appli… Parmi les startups accueillies au sein de cet incubateur, nous retrouvons Judicaël Guérin et son appli de rencontre « qui place la rencontre au cœur du projet », Marina Astié et son site web baptisé « A la Bonne Huître » pour commander des huîtres en ligne et les recevoir chez soi « avec un petit plus celui de vous accompagner du choix de l’huître jusqu’à la dégustation », Patrice Labrousse et « Le Lavoir.fr » « pour se débarrasser du linge quotidien par une appli mobile qui mettra en lien des usagers avec des lavandiers qui traiteront votre linge comme vos mamans de manière très soigneuse ». Et enfin Florian Préault et sa Box qui proposera des conseils pour l’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs.

Et pour plus de renseignements sur le campus numérique un site web : www.campusnumerique47.fr et un numéro de téléphone : 05 53 67 48 14.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Campus Numérique