Economie | A Brive, les Assises de l'entreprise relèvent le défi du changement

17/09/2019 | La quatrième édition des Assises de l'entreprise a lieu le jeudi 26 septembre à Brive sur le thème des mutations des entreprises et des défis.

Depuis quatre ans, la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze et l'agglomération de Brive se mobilisent pour développer l'économie locale et créer autour de Brive une dynamique. Parmi les actions menées, l'organisation depuis 2016, des Assises de l'entreprise. Cette année, elles ont lieu le jeudi 26 septembre à la CCI de Brive de 14 h à 19 h. Le thème de cette 4e édition abordera les mutations de l'entreprise et les défis qu'elle doit relever. 450 chefs d'entreprises auront l'occasion de débattre à travers des ateliers, des animations, des partages d'expériences en présence d'experts.

Quels sont les défis et les mutations que doit aborder l'entreprise, quelle que soit sa taille, pour rester performante. Cette thématique sera au coeur des débats des Assises de l'entreprise. Cette manifestation, dont il s'agit de la quatrième édition, est organisée par Brive entreprendre, et a lieu le jeudi 26 septembre de 14 h à 19 h à la chambre de commerce de la Corrèze. "Une de nos missions, précise Frédéric Soulier, président de l'agglomération est d'accompagner les entreprises de notre territoire. Les Assises, sont un de ces outils. Le thème que nous avons retenu cette année, celui des mutations, ô combien d'actualité, doit y contribuer. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement."

Aujourd'hui, le responsable d'entreprise, qu'il s'agisse d'une TPE, d'une PME, d'une filiale d'une société importante, doit faire face à de nombreuses mutations et défis à relever. Ils sont d'ordre sociétaux, environnementaux, liés à l'organisation du travail, à l'innovation. "Un des principaux objectifs est d'échanger, d'apprendre en mobilisant les acteurs privés et publics pour stimuler les synergies entre eux. Notre objectif est d'aider les entreprises corréziennes à construire les organisations de demain, à innover pour se développer, développer l'économie locale et rendre notre territoire attractif", indique Françoise Cayre, présidente de la CCI de la Corrèze.

A travers un après-midi de conférence, d'ateliers, de rencontres et d'animations, les Assises permettront aux 450 chefs d'entreprise attendus, de mieux comprendre et de s'approprier ces mutations pour les transformer en opportunités de croissance. Plus d'une trentaine d'experts et intervenants leur donneront la possibilité de se perfectionner dans six domaines : la relation clients, produire et consommer localement, devenir une entreprise responsable, manager par le sens, recruter de nouveaux talents, travailler ensemble. "Le programme interactif construit pour ces Assises doit permettres aux entreprises d'avoir des clefs, des pistes, ou des éléments de réflexion qui doivent les aider à préparer l'avenir, observe Françoise Cayre.

Un programme interactif

La journée s'organisera autour de conférences, de témoignages d'entreprises qui se sont transformées, d'ateliers participatifs. Ils sont au nombre de 12, sur inscription et dureront 45 minutes chacun et seront animés par des professionnels locaux et régionaux. Quatre ateliers concernent notamment la responsabilité sociétale de l'entreprise. Chaque atelier fera l'objet d'une synthèse à l'issue. De nombreux sujets seront abordés : l'intelligence collective, l'intelligence artificielle, la qualité de vie au travail, l'économie circulaire, la digitalisation. "Nous avons souhaité également avoir le regard de la jeune génération pour savoir ce qu'ils attendent de l'entreprise de demain", précise Françoise Cayre. Sandrine Da Cruz animera un atelier ludo pédagogique "dessinons l'entreprise de demain" basé sur les jeux cadres de Thiagi, avec une soixantaine de jeunes et une huitaine de professionnels de l'agglomération briviste. Les visiteurs pourront rencontrer sans rendez vous les conseillers de Brive entreprendre pour tous les sujets concernant la création, la transition numérique, la formation, l'export, les ressources humaines. Les ateliers seront animés par des experts : Anne-Laure Courault, diplômée en droit des affaires et en ressources humaines, et consultante RH et formatrice, abordera les profils atypiques, des talents cachés dans l'atelier sur le recrutement. "Je suis particulièrement sensible aux profils atypiques, présentant des troubles dys, des déficits d'attention, de l'hyper activité, hauts potentiels. Ils sont 6 millions dans la population active en France et ont un fonctionnement neuro-développemental différent. C'est un sujet mal connu mais ils peuvent se révéler être de véritables trésors pour une entreprise. Ce concept de neuro diversité peut être une chance pour le recruteur. L'idée est de faire bouger les lignes en allant vers l'inclusion de ces talents." Un bel exemple pour donner des pistes de réflexion innovantes aux entrepreneurs de la région de Brive.





Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard