04/04/2022 | A Périgueux, près du futur quartier d'affaires, un lieu est entièrement dédié à l'économie sociale et solidaire, à l'innovation sociale et à la finance solidaire.

A deux pas du quartier de la gare de Périgueux, le Multiple s'est implanté sur une surface de 190 m². Ce site qui offre des espaces partagés regroupe des acteurs de l'accompagnement, du financement et de la formation dans les espaces bureaux et offre à d'autres acteurs de l'ESS la possibilité d'utiliser le lieu pour se rencontrer. Les objectifs sont multiples : diffuser l'esprit d'entreprendre autrement, favoriser l'innovation sociale et développer des passerelles entre l'économie sociale solidaire et les autres filières économiques.

Le quartier de la gare de Périgueux est en pleine mutation. Un nouveau lieu dédié à l'entrepreneuriat a vu le jour il y a quelques mois, rue Alphée-Maziéras. Le Multiple s'est implanté sur une surface de 190 m² : 90 m² de bureaux et 100 m² d'espaces partagés pour une capacité d'accueil de 40 personnes.

Le sité accueille quatre acteurs : France active Nouvelle-Aquitaine, qui offre aux entrepreneurs engagés de TPE ou structures de l'ESS, un accompagnement dans le montage de leur projet, de la création au développement ; Coop Alpha, qui permet aux entrepreneurs de tester ou de développer leur activité ; ATIS dont la mission est d'accompagner l'émergence et le développement de projets d'innovation sociale et des entreprises de l'économie sociale et solidaire via des opportunités non satisfaites et enfin, Uniformation qui intervient sur les questions de formation, de compétences d'emploi et d'alternance auprès des entreprises. En Dordogne, ATIS (Association territoires et innovation sociale) est cheffe de file pour le portage d'Emergence Périgord, incubateur dédié à l'économie sociale et solidaire. Sept salariés travaillent sur le site.

Entreprendre autrement

L'ouverture du Multiple associée au dynamisme des acteurs périgourdins doit contribuer à la reconnaissance et au développement de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de la finance sur le territoire départemental. Les acteurs réunis dans ce lieu poursuivent plusieurs objectifs : diffuser l'esprit d'entreprendre autrement, accélérer la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens de s'engager, ouvrir la voie à de nouvelles pratiques entreprenariales et développer des passerelles entre l'ESS et d'autres filières économiques.

Le Multiple offre aussi la possibilité à d'autres acteurs du secteur, aux partenaires, aux porteurs de projet et entrepreneurs d'utiliser les espaces de réunion pour des temps d'échanges et de rencontres, pouvant donner lieu à l'organisation d'événements communs.

Une cartographie des acteurs

Actuellement un travail de recensement des acteurs et de l'accompagnement de l'Economie sociale et solidaire en Dordogne est en cours en partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Le but est de formaliser une cartographie afin d'aider l'orientation des porteurs de projet et des structures vers les bons partenaires en fonction de leur état d'avancement et de leur projet. Pour cette année, cette cartographie, une fois réalisée, sera diffusée aux différents partenaires pour les aider à situer les compétences et les spécificités des uns et des autres. Cette démarche débutée fin 2020, a permis de rendre plus lisible les articulations possibles entre toutes les structures d'accompagnement et de financement présente en Dordogne. Un événement sur le thème de la création d'entreprise est programmé pour le mois de novembre.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr