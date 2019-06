A Savignac les églises, l'école internationale de management hôtelier fête ses 30 ans

Une école atypique

L'école supérieure de Savignac est née il y a trente ans d'un pari complétement audacieux mais aujourd'hui réussi. En 1987, la CCI achète l'hôtel restaurant du parc pour y installer cette future école. L'année suivante, la première promotion en MBA est créée et compte 21 étudiants. Le 28 juin, l'école fêtait sa trentième promotion. L'établissement accueille aujourd'hui 400 étudiants à l'année dont 60 en NBA logés sur place et forme les futurs cadres de l'hôtellerie, restauration, de l'événementiel et du secteur du loisirs. Les diplômes vont du Bac à Bac plus 5 : la moitié des cours est dispensée en anglais et les formations se font en alternance . Au fil des ans, l'école est devenue une référence internationale tout en restant en zone rurale. Un choix assumé par la Chambre de commerce. "Au moment de la création du pôle interconsulaire, nous avons hésité à la ramener sur l'agglomération de Périgueux, mais elle aurait perdu son esprit, souligne Christophe Fauvel. "Savignac est devenue le navire amiral de l'excellence périgourdine, a précisé le conseiller départemental de Bruno Lamonerie. L'origine des étudiants vient à 80 % des pays européens et 20 % de l'étranger.

Le réseau Savignac compte actuellement 2300 diplômés, principalement chez les principaux acteurs de l'hôtellerie restauration, dont 31 % à l'étranger. 91 % des MBA trouvent un emploi dans les six mois après la fin de leurs études. Pour Mme le Maire de Savignac- les -églises, Evelyne Roux, "l'école de Savignac contribue aussi à faire vivre ce bourg rural, bon nombre d'étudiants étant logés sur la commune. L'établissement s'enracine dans notre commune et a contribué à faire rouvrir des commerces, notamment une boulangerie avec sandwicherie. Elle amène de la vie y compris la nuit. Nous avons du nous adapter, en créant entre autre une résidence étudiante, mais au final, c'est pour la plus grande joie des Salignacois. Nous sommes fiers du partenariat établi. "