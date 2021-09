Economie | Acheter de la viande limousine Label Rouge, c’est possible en Click&Collect

20/09/2021 | Sur PC, tablette ou smartphone, il est désormais possible de commander de la viande limousine Label Rouge et de retirer les commandes en point de retrait

C’est l’un des bons plans que nous aura apporté la crise sanitaire, la découverte du Click&Collect. Un bon moyen pour favoriser les producteurs en circuits courts. Limousin Promotion vient de lancer son site de e-commerce multi-boutiques « Les viandes limousines » destiné aux boucheries artisanales engagées sur les différentes viandes limousines. Un service supplémentaire proposé aux consommateurs qui ont pris goût à cette forme d’achats depuis le premier confinement.

lesviandeslimousines.fr, voilà le nouveau site de vente en Click&Collect mis en place par Limousin Promotion depuis quelques jours. Il s’adresse à chaque boucherie artisanale engagée avec l’organisme de défense et de gestion des viandes limousines qui gère huit cahiers des charges Label Rouge et trois cahiers des charges Indication Géographique Protégée. Ce projet a pris naissance voilà un an suite au confinement du printemps 2020.



« Avant de lancer l’appel d’offres, nous avons organisé une réunion avec les bouchers pour leur proposer ce service à destination de leurs clients et avoir d’abord leur avis, explique Cécile Boyer, directrice adjointe de Limousin Promotion. Il y avait eu un développement de ce genre de système de Click&Collect en lien avec la pandémie. Cela répondait à un besoin né à ce moment là avec une évolution des modes de consommation sur Internet. Nous avons alors pensé que ce serait pertinent de proposer un outil mutualisé à nos bouchers et aux consommateurs ». Après validation, il a fallu près d’un an pour mettre au point le site, la crise sanitaire ralentissant son avancée. Lancé début juillet, le site « Les viandes limousines » accessible sur PC, tablette et smartphone se présente comme une boutique virtuelle avec une géolocalisation de la boucherie partenaire la plus proche de chez vous, les produits qu’elle propose, les prix et la date de retrait souhaitée. Cela permet ainsi au boucher de s’organiser au mieux pour préparer la commande.

Pour l’heure, deux boucheries artisanales ont adhéré ; en l’occurrence, la boucherie Salesse à Limoges et la boucherie limousine à Locminé (Morbihan). La pause estivale a quelque peu ralenti le rythme mais trois autres boucheries devraient rejoindre ces deux pionniers, une située dans l’Est de la France, une autre en Bretagne et une dans la Vienne. « Dans six mois, nous espérons avoir une vingtaine de boucheries sur le site et, à terme, entre 100 et 200 points de vente » ajoute-telle .

Sur PC, tablette ou smartphone, commandez vos viandes limousines et retirer vos commandes en point de retrait

Commander en ligne et retirer sa commande

Pour le client, la commande se passe en quelques clics. Il localise le point de vente le plus proche de chez lui, il fait son choix parmi les produits proposés, il paye en ligne et indique une date de retrait. Un SMS de rappel lui sera envoyé pour lui rappeler le jour et l’heure afin de ne pas oublier de récupérer sa commande. « Ce site est un service supplémentaire que proposent les bouchers à leurs clients, remarque Cécile Boyer, et pour le consommateur c’est un gain de temps, il n’a pas besoin de faire la queue lorsqu’il va chercher sa commande, il prend le temps de choisir tranquillement quand ça l’arrange. Et il est sûr d’avoir ce dont il a besoin. »

Le boucher a accès a sa e-boucherie et il peut compléter sa boutique virtuelle quand il le souhaite, changer sa fiche de présentation, ses produits, son stock et ses horaires de retrait de commandes. Une fiche de contact intégrée à la page d’accueil permet d’envoyer directement un e-mail à la boucherie. Dès qu’une commande est passée, le boucher reçoit une notification par SMS et e-mail pour qu’il la prépare en fonction de la date de retrait choisie. Une fois la commande payée, le client recevra un bon de commande et un reçu de carte bancaire. Une facture pourra être établie sur demande au moment du retrait de la commande.



Un plan de communication va être lancé sur les réseaux sociaux ce mois-ci et les consommateurs seront également informés sur les lieux de vente. Une premiere action de promotion a eu lieu lors du Concours national Limousin à Limoges, du 17 au 19 septembre, avec flyers distribués sur le stand de Limousin Promotion et la présentation du site « Les viandes limousines » aux visiteurs.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Limousin Promotion