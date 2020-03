Economie | Agroalimentaire: promotion et export, l'AANA prépare l'après

27/03/2020 | Avec les nombreuses annulations de Salon de promotion agroalimentaire dans le monde, l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine se mobilise auprès des acteurs de la région

Parce qu'heureusement la crise sanitaire ne durera pas toujours mais aussi parce qu'elle risque néanmoins de laisser d'importantes séquelles dans l'ensemble des secteurs économiques, l'Agence d'Alimentation de Nouvelle-Aquitaine, dont la vocation est notamment de participer à la promotion des produits et des acteurs agroalimentaires de la région sur les marchés nationaux et internationaux, reste mobilisée. Tant pour accompagner ces acteurs face à l'annulation actuelle de nombreux salons et conventions que pour les aider à anticiper leur participation à des événements « post covid-19», et notamment au SIAL de Paris, du 18 au 22 octobre prochain.

A l'image de Food Ex Tokyo, Prowein Dusseldorf et Asia, Food and hotel F&B Singapour, de nombreux salons internationaux ont annoncé leur annulation ou report dans le contexte de la pandémie actuelle. Si d'autres, à l'image du Top Wine Pékin organisé début juin, sont pour l'heure encore maintenu, les pavillons français ou régionaux ont le plus souvent annulé leur venue... Conséquence pour les producteurs ou transformateurs néop-aquitains qui s'y étaient inscrits, c'est autant de portes commerciales qui se ferment.



Négociations au cas par cas

Sauf que réaffirmant l'objectif de la structure régionale de l'alimentation, même en ces temps de crise, « de contribuer à développer le chiffre d'affaires et les débouchés des producteurs et entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine », le président de l'AANA, Jean-Pierre Raynaud, s'y est engagé : « face aux nombreuses annulations ou reports de manifestations, tant professionnelles que grand public, nous mettons tout en œuvre pour accompagner au mieux [les acteurs] dans cette période, et soutenir leurs différentes demandes auprès des organisateurs. Nous négocions au cas par cas, dans l’intérêt collectif et dans celui de chacun, pour leur proposer les meilleures options de report ou de redéploiement de leur présence sur les événements. »

Mais, au delà des rendez-vous manqués ou reportés, et pour anticiper au mieux l'après crise sanitaire, et la reprise de l’activité économique, l’AANA déjà se mobilise pour préparer les manifestations du 2nd semestre 2020, et invite l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire à faire de même. Si le calendrier de l'ensemble des événements internationaux se déroulant au 2nd semestre 2020 n'est pas encore bouclé quelques rendez-vous déjà se dessinent : Fruit attraction à Madrid, du 20 au 22 octobre, Vinexpo à Shanghai, du 21 au 23 octobre, Hong Kong Wine Trade Fair à Hong Kong, du 5 au 7 novembre, Prowine à Shanghai, du 10 au 12 novembre , Food and Hotelà Shanghai, du 10 au 12 novembre. A cela s'ajoute le projet de l'AANA « dans un monde qui change et avec la nécessité de développer de nouveaux débouchés » de créer un Salon B to B pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

"Gagner en visibilité et se démarquer au SIAL PARIS 2020"

Enfin, en France, le grand rendez-vous de l'agroalimentaire le SIAL PARIS annonce le maintien de son édition 2020, celle-ci se déroulant du 18 au 22 octobre, dans une période qui sera sans doute crucial pour le redémarrage des activés. Outre une participation « à la carte » proposé par l'AANA pour y exposer ses produits sur 1 à 3 jours, ce Salon verra l'organisation d'une opération de valorisation des innovations développées par les entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine.

Portée par la Région Nouvelle-Aquitaine, l'AANA et le CRITT agro-alimentaire, elle permettra aux acteurs « de gagner en visibilité, de se démarquer et de valoriser auprès des acheteurs professionnels leurs dernières innovations », annonce l'AANA. Pour candidater, les producteurs et transformateurs doivent présenter leurs produits dans l'une des catégories suivantes : so healthy (nutrition, santé, naturalité, clean label), so pleasure (recettes gourmandes, nouvelles saveurs, plaisir), so easy (innovations packaging, nouveaux usages, praticité, design, produit nomade, so terroir (valorisation des matières premières régionales, recettes traditionnelles revisitées).

Le comité de sélection So Innovation étudiera les candidatures et sélectionnera les produits selon leur caractère innovant. Les produits sélectionnés seront exposés aux JAS 2020, Journées Alimentation et Santé (reportées au 18 et 19 novembre 2020), et donc également sur le pavillon Nouvelle-Aquitaine au SIAL PARIS 2020.



Par Solène Méric

Crédit Photo : aana