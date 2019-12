Economie | Start-up : Des food trucks écoresponsables

09/12/2019 | Martin Malinvaud a cofondé l’entreprise Food Truck Agency en 2015 pour répondre aux besoins d’emplacements des food trucks…

Depuis juin dernier, Martin Malinvaud a élu domicile au Village By CA Aquitaine, aux Quinconces, à Bordeaux afin de faire grandir son entreprise Food Truck Agency. Son but est de faire venir des food trucks au sein des entreprises ou des grandes écoles, « des entités de plus de 500 personnes », afin de faire se rencontrer l’offre et la demande. En recherche permanente de partenaires, ce dernier vient de signer avec le Groupe Pichet et Sopra Steria pour installer quotidiennement des camions de restauration…

Aujourd’hui, à Bordeaux, cinq emplacements sont disponibles pour les 50 à 60 food trucks existants. Pour trouver une solution à ce problème, Martin Malinvaud, Mathieu Monereau et Boris Legendre ont imaginé une entreprise qui trouverait des lieux de résidence pour ces restaurants ambulants. « A l’époque, raconte Martin, nous étions tous les trois étudiants à l’INSEEC. Le midi, nous ne trouvions pas grand-chose à nous mettre sous la dent, l’école étant située sur les quais. Dans le même temps, nous avions un stage à mener ainsi qu’un projet d’école. Ayant vadrouillé pas mal tous les trois aux quatre coins du globe, nous connaissions bien les richesses culinaires internationales. Nous nous sommes alors lancés le défi de créer notre propre société de recherche d’emplacements pour les food trucks. »



Bio, local, écoresponsable

Mais ne vous y trompez pas, malgré sa dégaine d’étudiant et sa barbe de trois jours, Martin ne prône pas la malbouffe. Bien au contraire… ! « Notre souci est que les salariés dégustent un met comme à la maison. Qu’ils retrouvent de véritables sensations gustatives. Ainsi, quotidiennement, les camions changent afin que les clients mangent des repas différents. » Aussi, et c’est une des priorités de Martin, les produits sont dans la mesure du possible frais, locaux et/ou bio. La notion d’écoresponsabilité résonne pleinement dans cette démarche. « Un de nos camions est estampillé 0D, comprenez zéro déchet. Nous tentons donc de responsabiliser les gens en combattant les mauvaises habitudes notamment en les incitant à utiliser des consignes ». Ces camions permettent également un renouveau de convivialité à l’heure du déjeuner. Au lieu de passer une commande, de se faire livrer, et de rester manger devant son ordinateur, « là les gens se retrouvent dans la queue à échanger et à déjeuner ensemble. »



Un modèle économique à affiner

Mais pour arriver à ce résultat. Martin et ses collègues ont du se frotter à l’échec entrepreneurial. « En effet, avant juin dernier, nous avions un modèle économique qui ne fonctionnait pas. Il taxait à hauteur de 10 % du CA les food trucks et l’emplacement était gratuit pour les entreprises. Face au mécontentent des restaurateurs ambulants qui n’arrivaient pas à joindre les deux bouts, nous avons revu notre copie. Aujourd’hui, les entreprises payent en moyenne 150 € / intervention et les food trucks nous délivrent une redevance symbolique de 25 €. » Depuis six mois donc, Martin Malinvaud teste ce nouveau modèle économique au sein du Village by CA Aquitaine. Ses deux anciens collègues fondateurs ayant décidé de suivre d’autres envies professionnelles, Martin se retrouve donc seul à bord. Pas tout à fait seul en réalité, car au sein du Village 23 autres startups disposent de bureaux. « De riches échanges peuvent donc se créer ce qui permet d’avancer. Et grâce à cet accélérateur de startups je dispose d’un très large réseau de grandes entreprises. Ainsi, il est beaucoup plus facile pour moi de trouver de nouveaux clients. »



Un gage de qualité

Martin croit dur comme fer à son activité d’autant qu’« aujourd’hui, sur le marché de la restauration collective nous sommes les moins chers et cela les entreprises le savent bien ! Nous leur évitons d’investir dans un restaurant d’entreprise et assurons la bonne qualité de nos repas. » En effet, Food Truck Agency, en plus de trouver des emplacements, a mis en place un cahier des charges pour s’assurer du respect de la qualité et de l’hygiène des camions. Egalement, tous les mois, Martin contacte les entreprises pour connaître leur point de vue sur les camions. « A partir de leurs réponses nous gardons ou non les food trucks en place ». Et puis, grâce à une appli, les clients peuvent commander d’avance et déposer un commentaire qui permet à Martin de juger ou non de la qualité de la restauration proposée. Si aujourd’hui Food Truck Agency ne compte qu’un salarié, deux autres personnes devraient très rapidement grossir les rangs en CDI et en contrat d’apprentissage.



