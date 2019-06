Economie | L'ordre des experts-comptables livre les chiffres-clés des PME aquitaines

26/06/2019 | Chaque mois l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine livre son baromètre économique. Focus sur la dernière édition du mois de juin.

L'ordre des experts comptables d'Aquitaine vient de publier son baromètre du mois de juin, qui livre les chiffres-clés du climat économique d'avril 2019, comparativement à avril 2018. Créée à partir des flux des télé-déclarations fiscales réa­lisées par les experts-comptables pour le compte de leurs clients TPE/PME, la base de données anonymisées du baromètre prend en compte tous les régimes fiscaux et tout type d’entreprise, de l’association aux entreprises individuelles en passant par les sociétés. Cela sur le périmètre géographique des départements des Landes, de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et enfin du Lot-et-Garonne qui, en avril, a enregistré un repli assez net.

Côté chiffre d'affaires les choses globalement se sont améliorées entre avril 2019 et avril 2018 puisque les TPE, PME du périmètre voit leur chiffre d'affaires augmenter de +4,5%. Si les entreprises des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde affichent même une moyenne de + 5,1% du chiffre d'affaires. Elles font ainsi mieux que la variation nationale de +4,7%, les landaises, avec 3,8% sont en deça, mais pas autant que le Lot-et-garonnaise, qui conservent un chiffre d'affaires stabilisé à +0,3%.

Deuxième élément du baromètre : l'investissement des entreprises. En la matière, les 4 départements se distinguent fortement de la moyenne des TPE PME au niveau national qui enregistrent une variation de 3,7% sur la comparaison entre avril 2018 et avril 2019. Et pour cause, l'investissement des entreprises aquitaines croît de 12,8%. Le record étant détenu par les entreprises landaises dont l'investissement grimpe à +36,4%, loin devant la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques (+15%). A noter, en deuxième indice d'une situation plus délicate des entreprises du Lot-et-Garonne : l'indicateur de l'investissement des entreprises est largement négatif selon le baromètre : -37%.

Enfin, c'est sur l'export (international et intracommunautaire) que se porte le 3ème élément du baromètre des experts-comptables d'Aquitaine. Sur ce 3ème item, les entreprises locales marquent un fort recul (-30%), d'autant plus au regard du chiffre national, certes en recul également mais dans une proportion moindre de -2%. Au niveau régional le plus fort recul est une fois encore enregistré en Lot-et-Garonne avec -50,4%, quand les TPE et PME des Landes et de Gironde voient leurs exportations diminuées de 19,7% et 18,4% et les Pyrénées-Atlantiques de 13,9%.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Ordre des experts comptable d'aquitaine