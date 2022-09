Economie | La Région au soutien de l'innovation à la Cité numérique

09/09/2022 | Inauguration de l’espace régional de la Cité numérique ce mercredi 7 septembre à Bègles par Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Située en plein cœur de Bègles, la Cité Numérique, qui porte l’ambition d'être la tête de réseau régionale au service des écosystèmes numériques du territoire, est née du réaménagement de l’ancien centre de tri postal de la ville. Au sein de ce grand ensemble, issu d’un protocole signé entre la Région, la Métropole de Bordeaux, la Ville de Bègles et l’EPA Bordeaux-Euratlantique en 2013, l’espace régional, qui accueille notamment un incubateur de startups, vient d’être inauguré.

Pour l'inauguration de ce nouvel espace, la Cité numérique a reçu le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, accompagné de Mathieu Hazouard, conseiller régional délégué à l’économie numérique. Un couper de ruban qui s’est fait en présence de Didier Roux, président d’Unitec, Trang Pham, présidente de Digital Aquitaine, François Pelligrini et David Joulin, co-présidents du cluster Nouvelle-Aquitaine Open Source.



Des personnalités et organismes qui symbolisent bien l'activité de la Cité du numérique dans son ensemble et de son nouvel espace régional, en particulier : permettre d’accélérer et de rendre plus visible le dynamisme de la filière numérique régionale, être une « locomotive » emmenant dans son sillon ses cousines de la région comme l’espace Cobalt à Poitiers ou la technopole Ester de Limoges.

Pour un numérique « responsable »

Alain Rousset a manifesté son soutien à la Cité, l’accompagnant tout de même de quelques mises en garde. « Cette société numérique me fascine et m’inquiète », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que « comme tout progrès, il faut la maîtriser et l’orienter ».

Avec une place chaque jour grandissante, le numérique implique nécessairement plus de consommation d’électricité, à l’heure où les appels à la sobriété se multiplient. Alain Rousset demande à faire preuve de lucidité : « le numérique est fascinant, mais il a des limites ». Il appelle à une pratique « responsable » du numérique, conscient des écueils à éviter et de la nécessité de limiter les émissions de gaz à effets de serre.

Méfiance encore vers les GAFAM et les grosses sociétés du numérique : « je n’ai pas envie que les start-ups que l’on accompagne donnent lieu à des acquisitions trop rapides ». Ces start-ups, il préférerait les voir grandir et se développer en PME et plus encore. « Sinon, toute notre créativité sera récupérée par les GAFAM », prédit-il.

Un espace régional pour accompagner les acteurs du numérique

L'espace régional de la Cité Numérique a vocation à devenir un espace de création rassemblant les entreprises numériques de la région ainsi que les acteurs académiques et de recherche. Avec l’appui de la FrenchTech et d’Unitec ainsi que des partenariats qui lient la région avec plusieurs grands groupes, la Nouvelle-Aquitaine a pour ambition de faire de la Cité Numérique un « lieu totem emblématique » du numérique.

L’espace d’environ 2000 m² est sous-loué à Unitec ainsi qu’à Digital Aquitaine et au cluster Nouvelle-Aquitaine Open Source (NAOS), trois structures régionales qui accompagnent le développement des activités numériques en région. En plus de locaux dédiés pour ces associations, il sera également un espace d’accompagnement de projets et une pépinière d’entreprises du numérique.



Par Léo Marchandon

Crédit Photo : LM