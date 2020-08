Economie | Blanquefort : Ford quitte l'usine de boîtes de vitesse Getrag

30/08/2020 | Magna et Ford, les deux actionnaires à 50% de l'usine Getrag, fabricant de boîtes de vitesses pour l'entreprise américaine, ont annoncé la dissolution de leur joint venture.

Ce vendredi 28 août, à la suite d'un comité social et économique extraordinaire, les deux actionnaires de l'usine GFT (pour Getrag Ford Transmission), l'américain Ford et le canadien Magna, ont annoncé la dissolution de leur collaboration, alors même que la joint venture formée par les deux industriels en 2016 détenait 50% de l'entreprise.

Un an après le départ de Ford de son site à Blanquefort, l'entreprise américaine quitte donc totalement la région et l'industriel canadien Magna devient propriétaire en totalité du site de GFT, qui devra changer de nom mais aussi "d'entité juridique" selon la CFDT. Le site GFT de Blanquefort, qui compte aujourd'hui un peu plus de 800 salariés, deviendra la propriété en totalité de Magna au premier trimestre 2021. Une période de consultation de l'ensemble des partenaires sociaux doit débuter dès la semaine prochaine. Ford, de son côté, resterait client de Getrag jusqu'en 2024 (et, pour l'instant, le seul).

Les collectivités "vigilantes"

Face à cette annonce et la crainte exprimée par les salariés, les collectivités ont réagi conjointement. La région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, les villes de Blanquefort et Bordeaux et la métropole bordelaise, dans une réaction commune, souligne que "l'usine de Blanquefort ne manque pas d’atouts. Elle a gagné de haute lutte en 2017, grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses salariés, la fabrication de la nouvelle boîte de vitesse robotisée pour le marché des citadines. Ses personnels sont qualifiés. Son outil de production largement rénové (plus de 113 millions d’euros d’investissement) est aux derniers standards de la filière. Cette vente s’effectue dans un contexte marqué par la crise de la Covid-19 qui entraîne d’importantes difficultés pour les entreprises notamment industrielles, et pour le marché automobile en particulier, une baisse importante des ventes et des commandes, au moment même où celui-ci doit faire sa mutation vers de nouvelles formes d’énergie et de motorisation".

Elles poursuivent d'une même voix en assurant qu'elles "sauront s’impliquer dans une démarche ouverte et constructive sur l’avenir et le développement du site. Les élus locaux seront exigeants en matière d’investissement, de mobilité ou de formation. Et vigilants aux côtés des salariés et de leurs familles sur les conséquences industrielles et sociales de ce changement d’actionnaire d’une usine qui emploie plus de 800 salariés en Gironde. Les élus souhaitent enfin s’engager dans un dialogue avec les dirigeants du groupe pour travailler à la diversification des marchés de l’entreprise de Blanquefort".



Par Romain Béteille

Crédit Photo : aqui.fr