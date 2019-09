Cette autre mondialisation qui se met en marche

La jeunesse mondiale, ici et là accompagnée par la famille, à Berlin, Melbourne ou New York et chez nous, ici, à Bordeaux et dans nombre de nos villes, a fait la grève des cours pour crier son angoisse et son impatience, à quelques heures d'une Assemblée générale de l'ONU sur le climat où seront rappelés les engagements pris lors de la COP 21 de Paris qui sont loin d'être tenus, à commencer dans cette Amérique de Trump qui joue de son pétrole pour en imposer à la terre entière. Ce mouvement lycéen et étudiant, prolongé par les marches pour le climat, qui touche de plus en plus de pays et ne laisse de côté que les démocraties d'opérette et les vraies dictatures, va-t-il finir par bousculer le cours de l'histoire ?