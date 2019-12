Economie | Ça se passe en 2020 … Aquibat !

24/12/2019 | Du 26 au 28 février prochains, le Parc des Expositions de Bordeaux reçoit les professionnels de la filière BTP…

Du 26 au 28 février prochains, les professionnels de la filière BTP du Sud-Ouest ont rendez-vous au salon Aquibat. Pour l’édition 2020, une nouvelle formule est proposée afin de faciliter le contact et la rencontre mais aussi placer l’innovation au centre des préoccupations. Ainsi, au cœur du Parc des Expositions de Bordeaux, sept pôles d’activités seront érigés, de nouveaux services seront organisés tels qu’un centre d’essais et un chantier en live, et des formats de rencontres plus propices aux échanges seront programmés comme des pitchs d’exposants et des forums d’experts.

20 000 m2 d’exposition, plus de 300 exposants et près de 15 000 professionnels attendus. Tels sont les chiffres clés de l’édition 2020 d’Aquibat qui se tient du 26 au 28 février 2020, au Parc des Expositions de Bordeaux. « Cette édition est la concrétisation d’un travail de fond qui porte la voix des professionnels. Notre volonté est bien de proposer aujourd’hui un événement qui soit porteur d’un enrichissement pour les exposants et les visiteurs, de transformer la visite en une véritable expérience, une occasion d’apprendre et de faire le point sur l’actualité du marché, de rencontrer des pairs, de tisser des liens avec des nouveaux fournisseurs, dans un esprit aussi productif qu’accueillant », détaille Delphine Demade, la directrice du salon.

Pour l’inscrire dans un contexte plus régional, Aquibat propose un événement à forte valeur ajoutée, « véritable plaque tournante de la filière bâtiment en Nouvelle-Aquitaine. C’est un salon fédérateur au service de la filière, ajoute Delphine Demade. Il illustre la dynamique régionale du secteur, et souhaite véritablement s’inscrire dans les grands défis d’aujourd’hui et de demain. C’est pour cette raison bien précise qu’il place l’innovation au cœur de ses activités grâce notamment à son Parcours des Nouveautés et à son Village de l’Innovation ».



Aquibat, "un lien unique du Sud-Ouest entre tous les acteurs du bâtiment"

Pour faciliter l’orientation des visiteurs et affiner le ciblage des contacts, Aquibat a repensé son organisation autour de sept pôles d’exposition baptisés Gros œuvre, Second-œuvre, Services, sécurité et informatique, Equipement technique et environnement, Equipement de chantier, engins et gros matériel. « Notre objectif est véritablement de faire vivre une expérience à nos visiteurs. » En lien avec l’offre marché, deux nouveaux pôles viennent compléter l’offre salon : Bois et Aménagement des espaces extérieurs. Aussi, un Village de l’Innovation sera érigé porté par ODEYS*. Ce dernier accueillera une cinquantaine d’entreprises innovantes issues de la Nouvelle-Aquitaine, autour de nombreux domaines tels que les applications numériques, les énergies et les nouvelles technologies, l’immersion et la réalité virtuelle, ou encore les matériaux et les équipements. Autres animations : un live des chantiers riche de démos de matériels et de procédés de construction et un centre d’essais de véhicules utilitaires et d’engins de chantier afin de tester et approuver avant d’investir.

Enfin, « le salon Aquibat veut s’affirmer comme un véritable lieu de partage et de réseau. L’équipe organisatrice a donc porté une attention toute particulière aux formats d’échanges proposés et à la convivialité des espaces avec cette année l’intervention d’un animateur dans les allées du salon », conclut la directrice de cet événement.

* CAPEB, FFB, ADEME, AQC, ARIA, CCI, CMA, COBATY, ODEYS (CREAHD), FPI, FRTP, OPPBTP, QUALIBAT.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Aquibat