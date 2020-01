Economie | Ça se passe en 2020… Electric-Road

02/01/2020 | Du 2 au 4 avril 2020, le Parc des expositions de Bordeaux accueille la 6ème édition d’Electric Road…

Décrypter, démontrer et éclairer ensemble la mobilité électrique. Tels sont les objectifs de la 6ème édition d’Electric Road qui se tient du 2 au 4 avril 2020 au Parc des expositions de Bordeaux. Un rendez-vous incontournable pour tout connaître sur les mutations des mobilités mais également pour créer des opportunités de marchés et identifier des stratégies de développement. En trois jours, 150 intervenants acteurs et experts viendront échanger lors de 17 conférences et tables rondes, près de 100 exposants présenteront leurs innovations et une dizaine de démonstrations et essais permettront de s’immerger dans ces nouvelles technologies…

L’actualité et les enjeux de la mobilité électrique. Telle est la thématique choisie pour la 6ème édition d’Electric-Road qui a lieu du 2 au 4 avril 2020 au Parc des expositions de Bordeaux. Cette année, cet événement se renforce encore en réunissant de nombreux élus, personnalités et acteurs influents. 17 conférences et tables rondes permettront d’aborder ce sujet grâce à de nombreux intervenants experts ou personnalités tels que Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, Carlos Tavares, président directeur général du groupe PSA, Guy Lebras, directeur général du GART, Rémi Bastien, président de VEDECOM / MOVEO, et bien d’autres encore…



Axes de réflexion



Ce sommet de la mobilité électrique est véritablement la vitrine des nouvelles technologies et un rendez-vous privilégié d’échanges afin de créer des opportunités de marchés et d’identifier des stratégies de développement. Le programme de ces trois journées de salon sera articulé autour d'axes majeurs tels que la massification des véhicules électriques et les autres stockages d’énergie avec le passage à un marché de masse pour les véhicules électriques, le réseau de charge ainsi que les aspects connectique et monétique, l’électrification des transports publics et individuels en ville, la route électrique et le transport grande distance comme les camions électriques ou encore le sport automobile électrique. Justement pour aborder cette dernière thématique, le 4 avril, se tiendra la diffusion en direct du Rome E-Prix, la première manche européenne du championnat ABB FIA Formula E, en présence de nombreuses personnalités de la compétition automobile ainsi qu’une présentation de show-cars Formula E, de plusieurs véhicules de course et de rallye sur la piste d’essai du Parc des Expositions.



Un événement grand public

Electric-Road sera également l’occasion d’aborder la question du consortium de la batterie européenne et le cycle de vie de la batterie. Dans ce cadre-là, la Région Nouvelle-Aquitaine sera officiellement désignée comme région d’accueil de l’usine pilote pour le consortium batterie répondant au projet European Battery Alliance(EBA 250). La Commission européenne a validé le 9 décembre son financement public à hauteur de 3,2 milliards d’euros. L’électrification sera européenne, la France, l’Allemagne, la Belgique, la Finlande, l’Italie, la Pologne et la Suède y investissant massivement.

Les membres de AIRe - acteurs de l’industrie du Retrofit Electrique - exposeront sur plus de 100m2 leurs offres ainsi que leur savoir-faire pour convertir des moteurs thermiques en électriques au profit de la mobilité durable et de l'économie circulaire. Le 3 avril, les co-Présidents de AIRe animeront une conférence sur la nouvelle législation française, le marché et les enjeux du Rétrofit aux côtés d'élus français et européens ainsi que l’UTAC.

Aussi, l'espace professionnel de conférences et d’ateliers cohabitera avec un hall d'exposition ouvert au grand public. Des rings publics permettront aux visiteurs d’échanger et de débattre avec des experts du secteur, sur des sujets comme « La mobilité électrique s’invite chez le citoyen », « Le véhicule électrique, voiture de riche ? » … Enfin, des starts up et écoles d’ingénieurs du secteur seront à l'honneur via la présentation de technologies de pointe et des essais dans des conditions réelles extérieures et intérieures.

ELECTRIC ROAD 2020 - du 2 au 4 avril 2020 - Nouveau Palais 2 l'Atlantique du Parc des expositions de Bordeaux - Plus d'informations : https://electric-road.com Evénement organisé par le CEB sous le haut patronage du Ministère de la transition écologique et solidaire chargé des transports.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : ER