Carrefour de l'innovation: des start-ups au service du monde agricole

05/06/2019 | Mettant en relation start-up innovantes et professionnels du monde agricole, le carrefour de l’innovation Crédit Agricole se déroulait ce mardi 4 juin.

Initié par le Crédit Agricole et le pôle de compétitivité Agricole du Sud-Ouest, le carrefour de l’innovation se déroulait ce mardi 4 Juin. Mettant en relation start-up innovantes et professionnels du monde agricole, le carrefour de l’innovation couvre plusieurs nouveautés visant à faciliter le travail des métiers du secteur ou ou compléter le revenu des agriculteurs. Autre intérêt de ce rendez-vous: permettre une communication et visibilité gratuite pour ses créateurs en direction du monde agricole.

Pour sa 4ème édition, le carrefour de l’innovation rassemblait 23 start-ups. Afin de présenter leurs projets en rapport avec le monde de l’agriculture, ces entreprises n'ont pas hésité à donner de la voix lors d'un après-midi des plus essentiels pour leur développement. Sous forme de speed-dating, tour à tour des professionnels agricoles se succédaient entre les tables. Ludovic Charbonnier, responsable agricole du Crédit Agricole nous explique que les porteurs de projets « s’enchantent de participer gratuitement » à ce carrefour qui leur donne une plus grande visibilité et permet de tester leurs idées voire de démarrer leur business pour les plus chanceux. « La réussite se compte aux nombres de cartes de visite données » nous explique Ludovic Charbonnier. Les professionnels de l’agriculture quant à eux se disent « très contents de découvrir dans un instant privilégié tout ce qui se fait de mieux en matière d’innovation de leur secteur ».

« Une bien belle vitrine des innovations du monde agricole »

Par des invitations et des mails accrédités Crédit Agricole, tous les clients sont invités, s’il le souhaite, à participer à ce carrefour de l’innovation. C’est le cas de Joris Baco, startupper qualifié, sollicité par la « Banque Verte » pour reprendre une de ces idées.

Appelé Stockly, la marque est la 1ère solution de stockage agricole et d’hivernage de France. Joris Baco, créateur de Stockly nous explique être « le Airbnb du stockage ». En effet, sur le même principe que la fameuse plateforme de locations immobilières, la marque utilise un site internet (Stockly.fr) ou les agriculteurs peuvent louer leurs espaces de stockages disponibles (entrepôt, hangars, espace plein air...) à des personnes cherchant le lieu idéal pour leurs véhicules de loisirs (camping-car, caravane, bateaux...). Cette démarche constitue un revenu supplémentaire pour l’agriculteur, payé directement sur la plateforme en ligne. Toute en confiance, les propriétaires des lieux laissent la gestion et les assurances complémentaires aux soins de l’application. A travers des contrats de confiance et l’aide du Crédit Agricole, partenaire et assureur de la marque, Stockly augmente son offre par des rencontres et échanges avec les agriculteurs mais aussi beaucoup par le bouche à oreille.

Créée en Septembre 2018, Stockly réussi à couvrir toute la surface française. Avec bientôt 1000 zones de stockages prévues en fin d’années, le site compte bien avoir en 3 ans 1% des espaces soit entre 30 à 35000 sur les 450 000 exploitables en France. Aussi, elle est favorisée par une forte demande. En effet, plus de 4 Millions de Français ont des véhicules de loisirs.

Voulant devenir le plus gros marché d’espaces de stockages d’Europe, la plateforme compte bien poser son pied dans toute l'Europe avec premièrement, la Belgique et les Pays-Bas et alors devenir « le référent européen des espaces de stockages».



Par Damien Carrère

Crédit Photo : Damien C