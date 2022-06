Economie | Les trois ports de La Rochelle unis sous un même étendard

22/06/2022 | Le port de plaisance des Minimes, le port de pêche de Chef de Baie et le port de commerce (Port Atlantique La Rochelle) se sont unis pour renforcer la cohésion territoriale

La ville de La Rochelle affirme sa « maritimité », forte de l’existence de trois entités portuaires sur son territoire : le port de plaisance des Minimes, le port de pêche de Chef de Baie et le port de commerce appelé Port Atlantique La Rochelle qui sont dorénavant regroupées sous l’étendard La Rochelle Ports Center.

En association ses trois ports : le port de commerce, le port de pêche et le port de plaisance, la Rochelle vient de créer la structure La Rochelle Ports Center et rejoint ainsi l’AIVP, Association Internationale des Villes Portuaires qui regroupent 200 villes adhérentes parmi lesquelles des agglomérations comme Montréal, Sydney, Le Havre ou Bilbao…

Cette concrétisation est le fruit d’un an d’échanges, de réunions, de collaborations entre les différentes équipes dirigeantes des équipes portuaires rochelaises, qui de fait, partagent un certain nombre de problématiques, d’expériences et d’ambitions : recrutement d’emplois spécialisés autour de la mer, enjeux touristiques, écologiques comme le dragage, le tri et le recyclage des déchets, mais aussi l’insertion de ces ports dans la vie de la cité, au plus près des populations de résidents, des scolaires et des vacanciers. Il s’agit, entre autres de vouloir mettre en commun et mutualiser des données, des informations, des expériences.

Bâteaux amarés au port de pêche. Crédit : Port Chef de Baie Philippe César Bâteaux amarés au port de pêche. Crédit : Port Chef de Baie Philippe César

Une première feuille de route

Une première feuille de route a été établie qui fixe les premiers objectifs : renforcer l’identité des ports de La Rochelle auprès de différents publics que sont les habitants, les touristes, les scolaires et les professionnels et soutenir les filières locales présentes sur chacun des ports, en particulier promouvoir les emplois. Puis porter une stratégie commune pour le développement de synergies Ville-Ports et pour la mise en tourisme des ports rochelais. Et enfin, être un observatoire dynamique permettant de collecter des données quantitatives et qualitatives au profit des filières locales et des ports. Il s’agit donc à la fois d’être une vitrine dédiée des trois univers portuaires, mais aussi de proposer des collaborations nouvelles pour nourrir des sujets communs aux trois filières, qui si elles sont de tailles différentes avec des activités bien distinctes, ont un point commun et pas des moindres : l’océan atlantique.

Remorqueur Anse Saint-Marc Port atlantique La Rochelle - crédit Thierry Rambaud PALR Remorqueur Anse Saint-Marc Port atlantique La Rochelle - crédit Thierry Rambaud PALR

Les trois ports de La Rochelle en chiffres

Port Atlantique La Rochelle:

. 5e Grand Port Maritime français

. 2e Port français pour l’exportation des céréales

. 1er Port français importateur de produits forestiers

Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La Rochelle a traité près de 9 millions de tonnes de marchandises en 2021 dont 800 000 pré ou post acheminées par voies ferroviaires (10 %). Il génère 108 millions d’euros de valeur ajoutée par an et 1 715 emplois salariés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.





Port Chef de Baie à La Rochelle :

. 25 000 tonnes de produits de la mer traitées sur le site

. 91 sociétés implantées sur le site portuaire

. 530 emplois directs et indirects

Place portuaire dédiée aux produits de la mer, le Port de Chef de Baie offre à ses usagers la proximité des grands axes routiers allant du Royaume-Uni à l’Espagne et des principales zones de pêche du golfe de Gascogne. Installée à Chef de Baie depuis 1994, la place portuaire accueille sur son site trois filières emblématiques : la pêche, le mareyage et la conchyliculture. Elle est utilisée par plus de 250 navires.





Port de plaisance:

. 5 157 places dont 400 réservées aux visiteurs

. 18 000 escales annuelles, soit 70 000 personnes qui entrent sur le territoire par le port

. 2 000 emplois directs et indirects

Le Port de plaisance de La Rochelle est l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe et du monde en nombre de places à terre et à flot. Il est composé de 3 sites répartis sur une surface de 100 hectares proches du cœur de La Rochelle. C’est une escale touristique incontournable et aussi une escale technique de premier plan avec plus de 230 entreprises sur la Zone artisanale des Minimes et le plateau nautique.

L’Info en plus : Journée Port ouvert le dimanche 26 juin de 10h à 19h au port de commerce

La place portuaire Port Atlantique La Rochelle rouvre ses portes au public, après deux ans d’arrêt. Ce rendez-vous apprécié du grand public se tiendra le dimanche 26 juin de 10h à 19h. L’occasion d’en savoir plus sur les activités du port, de rencontrer des professionnels au travers d’animations et de visites guidées, de comprendre certains métiers souvent mal connus, de visiter des navires ou tout simplement de découvrir le site en arpentant les quais



Par Virginie Valadas

Crédit Photo : DR